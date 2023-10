Singil sa kuryente tataas sa Oktubre: Meralco

Magkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente ngayong Oktubre, sabi ngayong Miyerkoles ng Meralco.

Nasa P0.42 kada kilowatt hour ang dagdag-singil, na katumbas ng taas na P84 hanggang P220 sa mga ordinaryong konsumer.

Ang pagtaas ay bunsod ng paglobo ng presyo ng kuryente na galing sa dalawang planta dahil sa kawalan ng natural gas.

"'Yong mga gas plant gumamit ng mas mahal na panggatong... so nabawasan ng supply sa merkado if you combine the two. Ang impact mas mataas ang cost ng generation," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

P4 kada kilowatt hour lang ang presyo ng natural gas kompara sa liquid condensates na P8.

Aminado ang Meralco na mananatiling mahal ang kuryente kung patuloy na humihina ang supply ng natural gas.

Papatak na sa November billing ang pagbabago sa presyo ng natural gas ng Malampaya, na nakatali naman sa presyo ng krudo sa world market.

"In the last three months, there was a rather steep increase in world crude oil prices. If this will be enough to also cause an increase in Malampaya price, that may be reflected in the November generation charge," ani Meralco utility economics head Larry Fernandez.

Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, pababa pa rin ang presyo ng diesel at kerosene habang may kaunting increase naman sa gasolina.

Samantala, humingi ng tulong ang National Grid Corporation of the Philippines sa national at local government para mabilis umusad ang pagtatayo ng Batangas-Mindoro interconnection project.

Sa 2027 pa dapat matatapos ang proyekto pero pinamamadali umano ng Department of Energy sa 2025.

Dati nang tumaas ang singil sa kuryente ng Mindoro dulot ng limitadong supply dahil hindi sila konektado sa main grid.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News