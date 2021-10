MAYNILA - Upang mas mapabilis ang transaksyon sa gobyerno o ang tinatawag na ease-of-doing business, hinikayat ng mga senador ang Anti-Red Tape Authority (ARTA) na sundin ang pamantayan ng World Bank.

Sa gitna ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng ARTA nitong Lunes, tinukoy na noong 2019, ika-95 ang Pilipinas sa 190 bansa sa report ng World Bank ukol sa "Ease of Doing Business."

Ayon kay ARTA director General Jeremiah Belgica, gumawa na sila ng mga reporma para makapasok ang bansa kahit man lang sa top 60 o top 70 ng 190 bansa bagama’t naka-focus ang ARTA sa pagkakamit ng mas mataas na puntos na hanggang 75 percent kaysa umakyat sa ranking para sa "Ease of Doing Business."

"Ang target ho sana natin is umabot tayo ng at least 75 percent ng score sa EODB score. Sabi nga, sir, kahit sa school kahit maka-75 ka. We are at 62 when we started which is an improvement from 57, pagpasok po ng ARTA," aniya.

Sa ngayon, ayon kay Belgica, nasa 62 ang puntos ng Pilipinas, na malaki nang improvement mula sa 57 bago naitatag ang ARTA.

Kabilang sa programa ng ARTA ang national single window project na nagpaiksi ng proseso sa pagkuha ng construction permit at pag-localize ng Ease of Doing Business ranking ng national agencies at mga lokal na pamahalaan.

Sinuportahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang localization ng EODB rankings.

"I think one of the most important reforms that we should cascade in the local governments is fighting red tape at the local level because it really starts with them, especially for businesses," aniya.

Inaprubahan ng Senate subcommittee ang pondo ng ARTA para sa susunod na taon na aabot sa P 241.1 million.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News



KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC