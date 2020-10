ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Oktubre 12-19

Makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan, ayon sa Meralco.

Ang power interruption ay bunsod umano ng mga maintenance work o pagkukumpuni na idaraos sa mga apektadong lugar.

MUNTINLUPA CITY (CUPANG AND ALABANG)

OKTUBRE 12 - 13, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Lunes) at 4:00 AM (Martes)

→ Bahagi ng South Luzon Expressway (SLEX) West Service Road mula Don Jesus Blvd. hanggang at kasama ang Capri Road; Philcrest Compound; Well Spring Color Laundry Ltd. Inc., Inca Plastics Philipppines Inc., I-Links Logistics Inc., Panda Development Corp., Logwin Air + Ocean Philippines Inc., Cape East Philippines Inc., Jardine Davies Inc., Mulson’s Trading Corp., Royal Cargo Inc., Zeller Plastik Philippines Inc., Veolia Water Solutions & Technologies Philippines Inc., Canon Marketing Philippines Inc., Rhenus Logistics Inc., Logicore Inc., MHI Engine Systems Philipines Inc., Intertek Testing Services Philippines Inc. at Jardine Schindler Elevator Corp. sa Bgy. Cupang.

→ Bahagi ng South Luzon Expressway (SLEX) East Service Road mula Acro-Team Inc. sa Amkor Anam Compound 2 hanggang Belize Oasis – Alabang construction site kasama ang Liberty Homes at Udings Compound; Sunflower, Santan at Camia Sts.; Sprint International Inc., Polyfoam-RGC International Corp., Innovative Metal & Electronic Technologies (I-MET) Inc., Multiflex RNC Philippines Inc., Genuino Ice Company Inc., Peninsula Enterprises & Realty Development Corp., A & S Lamps Co. Inc., Kawasaki Motors (Philippines) Corp. at Delsa Inc. sa Bgys. Cupang at Alabang.

DAHILAN: Paglilipat at reconstructionng mga pasilidad na apektado ng Skyway Project sa South Luzon Expressway (SLEX) East Service Road sa Bgy. Cupang, Muntinlupa City.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

OKTUBRE 13, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 1:00 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng Arnaldo Highway mula Juanito Remulla Sr. Road (Governor's Drive) hanggang at kasama ang Country Meadow Subd., Pabahay 2000 Subd., Maravilla Subd. Phases 1A & IB, Bel Aldea Subd., Asian Leaf Subd. at Sitio De Fuego; Bahagi ng Crystal Aire Village Subd.; Samson Funeral Homes and Chapel at Globe Cell Site Tower sa Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Reconductoring ng mga pangunahing linya, pagpapalit ng mga poste at pag-install ng dagdga na lightning protection devices sa Arnaldo Highway sa Bgy. San Francisco, Gen. Trias City, Cavite.

MUNTINLUPA CITY (AYALA ALABANG)

OKTUBRE 13, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 10:00 AM

→ Bahagi ng Acacia Ave. Ext. malapit sa University Ave.

DAHILAN: Reconstruction ng mga pasilidad sa Acacia Ave. Ext. sa Bgy. Ayala Alabang, Muntinlupa City.

QUEZON CITY (DAMAR)

OKTUBRE 14, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Damortis St. kasama ang Immaculate Concepcion Parish Church sa Damar Village.

DAHILAN: Pagpapalit at pag-install ng mga pasilidad sa Damortis St. sa Damar Village, Bgy. Damar, Quezon City.

LAGUNA AT QUEZON PROVINCE

OKTUBRE 14, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 10:30 AM at sa pagitan ng 3:00 PM at 3:30 PM

→ Ang buong Luisiana, Laguna. Bgys. Bakia, Bitaoy, Botocan, Burgos, Gagalot, Piit, Rizal at Taytay sa Majayjay, Laguna. Ang buong Lucban, Quezon Province maliban sa Bgys. Manasa at May-It. Bgys. Bataan at Ilayang Owain sa Sampaloc, Quezon Province.

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Lucban – Tayabas Road mula Bgy. Ibas sa Tayabas, Quezon Province hanggang at kasama ang Bgys. Manasa at May-It sa Lucban, Quezon Province.

DAHILAN: Paglilipat ng mga posteng apektado ng DPWH bridge widening project sa Lucban – Tayabas Road sa Bgy. Ibas, Tayabas, Quezon Province.

RIZAL PROVINCE (TAYTAY)

OKTUBRE 14 – 15, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Miyerkoles) at 1:00 AM (Huwebes)

→ Manila East Homes Subd. Phase 4, Sta. Rita Homes at Sitio Burol; at Sigma Packaging Corp. sa Bgy. San Juan.

DAHILAN: Unloading ng Dolores 34.5kV circuit 424XM.

CAVITE (CARMONA)

OKTUBRE 15, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Pine Crest Subd. – Carmona Estates sa Bgy. Lantic.

DAHILAN: Extension ng mga pasilidad sa Pine Crest Subd. – Carmona Estates, Bgy. Lantic, Carmona, Cavite.

LAGUNA (STA. ROSA CITY)

OKTUBRE 15 – 16, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Francisco A. Canicosa Ave. mula Torquoise Road hanggang Diamond Road kasama ang Chowking sa Bgy. Balibago.

→ Bahagi ng Diamond at Zircon Roads mula Francisco A. Canicosa Ave. hanggang at kasama ang Newstar, Victory Central Mall at Super8 Grocery Warehouse - Santa Rosa sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago.

DAHILAN: Line reconductoring works sa Diamond at Zircon Roads sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago, Sta. Rosa City, Laguna.

QUEZON PROVINCE (TIAONG AT DOLORES)

OKTUBRE 16, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 1:00 PM

→ Bahagi ng Tiaong – Dolores Road mula malapit sa Maharlika Highway sa Bgy. Lalig hanggang at kasama ang Sitio Kalamigan sa Bgy. Bulakin sa Tiaong; at RBT Green Farm sa Dolores.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng South Luzon Tollway construction sa Tiaong – Dolores Road sa Bgys. Lalig, Bulakin at Bungoy sa Tiaong; at Dolores sa Quezon Province.

LAGUNA (CALAMBA CITY AT LOS BAÑOS) AT BATANGAS (STO. TOMAS)

OKTUBRE 18, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 5:30 AM at 5:59 AM at sa pagitan ng 6:01 PM at 6:30 PM

→ Bahagi ng Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) mula Taklaban St. sa Bgy. Real hanggang Bucal Barangay Road sa Bgy. Bucal, Calamba City, Laguna.

→ Bahagi ng Calamba – Los Baños National Highway (Manila South Road) mula Camp Eldridge sa Bgy. Lalakay hanggang Batong Malake Junction Road sa Bgys. Años at Batong Malake sa Los Baños, Laguna.

Sa pagitan ng 6:00 AM at 6:00 PM

→ St. Thomas Paper Mill sa Bgy. San Felix, Sto. Tomas, Batangas.

DAHILAN: Pagpapalit ng poste ng NGCP at pag-upgrade ng mga pasilidad sa Bay - Calamba 69kV transmission lines.

PASIG CITY (BAGONG ILOG, ORANBO, AT UGONG)

OKTUBRE 18, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 9:30 AM at sa pagitan ng 2:30 PM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Capt. Henry P. Javier mula Skyway Twin Tower hanggang at kasama ang Portico by Alveo Showroom, Starbucks Coffee at Chardonnay by Astoria sa Bgy. Bagong Ilog.

→ Bahagi ng E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) mula SM Warehouse hanggang at kasama ang Toyota – Pasig, Arcovia Arcade, One Arcovia Avenue, Reliance IT Center, Petron Gas Station at Mitsubishi Diamond Motors sa Bgy. Ugong.

→ Bahagi ng Retelco Drive, Corporal Cruz at A. Flores Sts. mula E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) hanggang Pasig Blvd. kasama ang M. San Buenaventura at Sta. Rosa De Lima Sts; Operation Blessing, Pasig View Motel, King Arthur Palace Motel, PR Gaz Holdings, PBCBC Warehouse, SMB Prestige Bldg. at Sta. Rosa De Lima Parish Church and School sa Bgy. Bagong Ilog.

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Capt. Henry P. Javier Danny Floro St. (Canley Road) hanggang at kasama ang Robinson’s Road Circle at Phoenix Subd. sa Bgy. Bagong Ilog.

→ Bahagi ng Danny Floro (Canley Road) at Christian Route Sts. mula E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) hanggang at kasama ang Dahlia Hotel and Restaurant, Country Lodge Hotel, Phoenix Heights Condominium at Suzuki Philippines Plant sa Bgys. Bagong Ilog at Oranbo.

→ Bahagi ng E. Rodriguez Jr. Ave. (C-5 Road) mula Retelco Drive hanggang at kasama ang Resins Compound at Caltex Gas Station sa Bgys. Bagong Ilong at Ugong.

DAHILAN: Pagpapalit ng cross-arm with facilities at line reconductoring works sa Danny Floro St. (Canley Road) sa Bgy. Bagong Ilog, Pasig City.

MAKATI CITY (SOUTH CEMBO)

OKTUBRE 18, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Gen. Malvar St. mula Gomez St. hanggang malapit sa Mabini St.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Gen. Malvar St. sa Bgy. South Cembo, Makati City.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

OKTUBRE 18 - 19, 2020, LINGGO HANGGANG LUNES

Sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Linggo) at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Lunes)

→ San Miguel Yamamura – Hormel Plant sa Sitio de Fuego, Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa 115kV Amadeo – Gateway – FCIE transmission lines.