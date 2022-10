Gasolinahan sa Maynila noong Pebrero 26, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Matapos ang ilang linggong sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo, isang malakihang oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa Martes, Oktubre 11.

Base sa abiso ng mga kompanya ng langis, narito ang halaga ng ipatutupad nilang taas-presyo sa kanilang mga produkto:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

DIESEL +P6.85/L

GASOLINA +P1.20/L

KEROSENE +P3.50/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

DIESEL +P6.85/L

GASOLINA +P1.20/L

KEROSENE +P3.50/L

Cleanfuel (Alas-8:01 ng umaga)

DIESEL +P6.85/L

GASOLINA +P1.20/L

Ang dagdag-presyo ay kasunod ng anunsiyo ng mga bansang kasapi sa Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Plus na magbawas ng produksiyon ng langis sa Nobyembre.

Sa nagdaang 5 sunod na rollback, umabot sa halos P9 ang nabawas sa presyo ng diesel, higit P5 sa gasolina at halos P10 sa kerosene.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News