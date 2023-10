Farmers lamenting low palay price during harvest season

MANILA — Farmers in Santa Cruz, Laguna are lamenting low palay prices now that harvest season has started.

According to Guillermo Santa Maria, president of a farmers association in Bgy. Duhat in Laguna, palay is being bought by private buyers from P19 to 19.50 per kilo.

"Lumbay na lumbay. Talagang mahina kami ngayon kasi nga nakita nyo sitwasyon ng palay, tingin nyo maganda, pero pag hinarvest na, break-even lang kami ngayon," Santa Maria said.

"Hindi na namin hangad ang P25, sa P22 lang okay na kami," he added.

Ruperto Sandoval, a farmer in neighboring Bgy. Labuin, said profit is low because of high price of agricultural input.

"Kumita nang konti pero konti lang, hindi yung kumbaga eh masaya ang magsasaka. Kasi malaki din ang gastos," he said.

"Kaya hinihiling ko nga sa ating DA, humanap naman sila ng ibang binhi, saka una nilang pababain yung gamit sa fertilizer, pesticide," he added.

Aside from low prices, farmers also face other problems like pests.

They said their projected production level has dropped because of pests.

"Yan ang number one na umatake sa'min, dahil nakita namin malalaki ang puno nung isang buwan at kalahati, unti-unti natutuyo at lumabas ang bunga, mas marami ang ipa," Santa Maria said.

Harvest season lasts until November, depending on the region.

The Department of Agriculture (DA) earlier said it is expecting a bigger volume of palay production this season.

It also said that the National Food Authority has been aggressively procuring palay to beef up our buffer stock.

"Puwede po pumalo ang ating national inventory stocks hanggang 77 days ngayon buwan ng Oktubre at sa buwan ng Nobyembre, sa katapusan po ng pag-aani para sa wet season na, asahan po natin na papalo po ito ng 94 days," said DA spokesman Arnel de Mesa.