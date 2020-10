Next year na? Installment? Bayaran ng 13th month pinag-iisipan ng DOLE

MAYNILA — Patuloy pa ring pinag-uusapan ng stakeholders kung paano mairaraos ang 13th month pay ng mga manggagawa ng mga kompanyang labis na nasapul ng pandemya.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE) nitong Biyernes, pupulungin nila ang employers at labor groups para plantsahin ang gusot.

Nauna nang sinabi ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP) na base sa kanilang pagtataya, 2 milyong manggagawa ang hindi makakatanggap ng 13th month pay ngayong Pasko.

Pero giit ng DOLE at labor groups, hindi ito maaari dahil nasa batas ang pagbibigay ng 13th month pay at walang lusot ang mga negosyante.

Sabi sa TeleRadyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III, mandatory ang pagbibigay ng 13th month pay maliban na lang kung "in distress" o nalulugi na ang kompanya.



Pero ang isyu aniya ngayon ay kung paano masasabing in distress ang isang negosyo.

Kailangan aniyang makaisip ng paraan na makabubuti sa parehong employer at mga manggagawa.

"Ang daming possibilities. For example, [kung] hindi kaya ngayon, puwede ba next year na bayaran? Puwede ba installment? Maraming possibilities. Ang mahalaga ay magkaroon ng consensus para hindi mahirapan ang mga empleyado at hindi rin mahirapan ang employer," giit ni Bello.

Sa datos ng DOLE, umabot na sa 13,127 establisimyento ang nagbawas ng tauhan o di kaya ay permanenteng nagsara habang 116,471 ang nagpatupad ng temporary closure o flexible working arrangements.

Sumatutal, mahigit 3 milyong manggagawa ang apektado ng mga hakbang na ito.