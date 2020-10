Meralco may taas-singil ngayong Oktubre; 'no disconnection' period hanggang Oct.31 na lang

MAYNILA — Inanunsiyo ng Meralco na magkakaroon sila ng dagdag-singil sa kuryente na makikita sa paparating na bill ngayong Oktubre.

Ito ang unang pagkakataon mula Mayo na tataas ang singil ng Meralco.

Ayon sa power distributor, tataas nang P0.1212 kada kilowatt hour ang kanilang singil ngayong Oktubre dahil nagmahal din ang generation charge.

Samantala, sinabi naman ng Meralco na tuloy ang kanilang pagpapadala ng disconnection notice sa susunod na buwan para sa mga hindi pa rin nakabayad ng natenggang bill mula nang magsimula ang quarantine period hanggang sa katapusan ng Oktubre.

Gayunpaman, tiniyak ng Meralco na hindi sila agad-agad magpuputol ng suplay ng kuryente sa oras na magpadala ng notice sa Nobyembre.

Hindi raw mangyayari ang "same day notice, same day putulan" dahil may sinusunod na proseso sa disconnection.



Sabi ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga, bagama't hindi sila tumatanggap ng promissory note, maaari raw nilang ikonsidera kung talagang hindi kakayanin ng kostumer na magbayad ng bill sa itinakdang deadline.

"We will be very considerate, wag ho sila mangangamba dahil nandiyan naman ang ating mga business centers na maaari nilang kausapin...Siguro ang gagawin pag hindi talaga kayang makapagbayad, we may approach that on case to case basis," aniya.