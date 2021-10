Meralco Pasay City Substation sa may EDSA, Pasay City. Gigie Cruz, ABS-CBN News

MAYNILA— Magkakaroon ng ika-8 sunod na taas-presyo ang Meralco sa buwan ng Oktubre, anunsiyo ng power distributor ngayong Biyernes.

Aabot sa P0.028 kada kilowatt hour (kWh) ang dagdag-presyong inaasahan.

JUST IN!



Singil sa kuryente ng Meralco, bahagyang tataas sa October bill.

P0.028/kwh ang dagdag singil dahil sa taas sa transmission charge.

Kunsumo Dagdag-Singil

200kwh P6

300kwh P8

400kwh P12

500kwh P14



Wala pa ring disconnection sa MECQ, granular lockdown areas. pic.twitter.com/g1MLSkMInw — alvin elchico (@alvinelchico) October 8, 2021

Kung susumahin, aabot na sa P0.82 kwh ang dagdag-singil simula Abril 2021.

Katumbas ito ng P6 na dagdag sa mga residential customers na may 200 kWh na konsumo kada buwan, P8 sa mga kumokonsumo ng 300 kWh, P12 sa mga kumokonsumo ng 400 kWh, at P14 sa mga kumokonsumo ng 500 kWh.

Inaasahan din ang isa pang big-time na taas-singil sa petrolyo sa susunod na linggo.

Base sa apat na araw na trading ng international market, may P1.07/litrong dagdag-singil sa gasolina, may P1.23/litrong dagdag-singil sa diesel at P1.31 dagdag-singil sa kerosene.

Una nang nagsabi ang mga trasport groups na nagbabalak silang maghain ng fare hike petition kung magkakaroon ng dagdag-singil.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News