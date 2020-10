Employers, laborers pinayuhang pag-usapan ang 13th month pay

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Bukas ang mga employer sa panukalang pag-usapan muna kung maaaring ipagpaliban ang pagbibigay ng 13th month pay para sa mga kompanyang patuloy na nakararanas ng pagkalugi dahil sa pandemya.

Nitong Miyerkoles ay sinabi na ng Employers' Confederation of the Philippines (ECOP) na 2 milyong manggagawa mula sa mga maliliit na negosyo ang posibleng walang 13th month pay ngayong taon.

Marami kasi ang hindi pa nakakarekober sa pandemya.

Pero ayon kasi sa Presidential Decree No. 851, obligado lahat ng employer na bigyan ng 13th month pay ang mga manggagawa katumbas ng isang buwang basic salary.

Kailangan ibigay ito bago mag-December 24 kada taon, pero puwede ring ibigay nang mas maaga ang kalahati.

Gayunpaman, maaring i-exempt ang mga distressed employers o yung mga nakakaranas ng pagkalugi.

Sabi naman ni Labor Secretary Silvestr Bello III, may proseso pa ang exemption kaya may iba siyang suhestiyon.

"We have to come up with an advisory to determine what is the meaning of a distressed company or distressed business establishment, para ma-exempt sila from the payment. Pero in fact, sabi ko nga eh, instead of going to that, why don’t we consult both labor and management, pag-usapan na lang nila... Baka naman puwedeng i-defer? To me that might be the more acceptable formula," aniya.

Tingin naman ng ECOP, marami naman sa mga maliliit na negosyo ang bukas sa pagpapaliban ng 13th month pay.

Pero umaasa raw ang mga ito na tutulungan din sila ng gobyerno para makabangon.

"Kung walang cash flow at walang ibibigay, anong magagawa mo? Merong mga naghihintay du'n sa mga micro [businesses] ng assistance sa government," ani ECOP president Sergio Ortiz-Luis.

Sa datos ng DOLE, umabot na sa 13,127 establisimyento ang nagbawas ng tauhan o di kaya ay permanenteng nagsara habang 116,471 ang nagpatupad ng temporary closure o flexible working arrangements.

Sumatutal, mahigit 3 milyong manggagawa ang apektado ng mga hakbang na ito.

Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News