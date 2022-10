MAYNILA - Apat na buwan nang namamasukan sa isang canteen si Jane Nueva at napansin niyang nahihirapan ang kaniyang mga customer sa taas ng presyo ng pagkain.

Ito raw ang dapat tutukan ng gobyerno ngayon, bago pa man ang ibang isyu.

"Bigyan ng solusyon o gawan niya ng aksiyon kung paano natin gawin 'yung pagbaba ng mga bilihin, tulad ngayon mataas na naman 'yung mga gulay, mga karne. Kami dito nahihirapan kami magbigay ng pagbebenta," ani Nueva.

Sa Pulse Asia Nationwide Survey mula Setyembre 17 hanggang 21, lumalabas na 42 porsiyento ng mga Pinoy ang di kuntento sa trabaho ng gobyerno para kontrolin ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin, na siya namang pinili ng 66 porsiyento o mayorya ng mga natanong bilang pinaka-urgent o pinakamahalaga sa 13 na mainit na isyu sa bansa sa ngayon.

Lumalabas din sa survey na pasado sa panlasa ng mayorya ang administrasyon sa 11 sa mainit na issue sa bansa, maliban sa inflation at sa pagkontra sa kahirapan.

Babala pa ni Pulse Asia President Ronald Holmes, maaapektuhan ang buong administrasyon kapag hindi ito naagapan dahil malapit sa bituka ng nakararaming Pinoy ang isyu na ito.

"Apat sa sampung Pilipino ang nagsasabi di kami aprubado sa pagtugon sa problemang ito. Ibig sabihin doon sa 4 na 'yan, nakikita nila na may kakulangan 'yung aksiyon ng gobyerno sa pagtugon doon sa problema ng mataas na presyo ng mga bilihin," ani Holmes.

"It's one area where if they do not address it convincingly it might generate disapproval on the part of the administration and we've seen this in prior administrations as a whole," dagdag niya.

Dahil dito, dapat na raw magising at doble-kayod pa ang gobyerno ayon sa mga kritiko.

"Ang sinasabi na po sa atin pababain 'yung inflation. 'Di na kinakakaya ng mga mamamayan natin 'yung presyo ng mga bilihin ngayon," ani Gabriela Rep. Arlene Brosas.

Hinikayat naman ni House Deputy Minority Leader France Castro ang Kongreso na bawasan ang pondo ng NTF-ELCAC at confidential at intelligence funds para dagdagan ang pang-ayuda at pondo sa edukasyon, kalusugan, at agrikultura.

Umapela naman ang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si House Speaker Martin Romualdez ng kaunti pang pasensiya dahil wala naman daw sa Pilipinas ang dahilan ng pagtaas ng bilihin.

"Let us be patient. With the cooperation of everyone, we will get there. President Bongbong has said he would not let even a single Filipino added to the ranks of the poor," ani Romualdez.

Puna naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na bagama't nasa labas ng bansa ang ugat ng pagtaas ng bilihin, kulang talaga ang tugon ng gobyerno, at bigo umano itong agapan ang mga gumagrabeng problema.

"Economic woes continue to batter the country with escalating ferocity since President Ferdinand Marcos Jr.’s ascendancy. It appears that solutions are wanting even as the problems worsen. There are glaring and enormous problems demanding correct and immediate solutions, or at least the softening of the adverse impact on the people," ani Lagman.

-- Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News