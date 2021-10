'Private sector di puwedeng magtanggal ng di bakunadong empleyado'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nilinaw ni Presidential Adviser Joey Concepcion na kailangan ng batas para may basehang obligahin ang mga manggagawang magpabakuna.

Nilinaw din niya na hindi magtatanggal ng empleyado ang pribadong sektor na tatangging kumuha ng mga bakuna. Pero aniya, may mga industriya na kailangan talagang magpabakuna lalo na sa mga high risk na negosyo.

"The private sector will not fire for refusal to take the vaccines but there are high-risk businesses that really need to be vaccinated," ani Concepcion.

Nabanggit ito matapos sabihin ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na puwedeng gumamit ng police force para puwersahin ang mga tao na magpabakuna.

Bagay ang puwersahang mandatory vaccination na nakikitang paglabag ng Commission on Human Rights sa karapatang pantao.

Noon nang sinabi ng Department of Justice (DOJ) na kailangan ng batas para gawing mandatory ang pagbabakuna.

Samantala, isusulong muli ng Department of Trade and Industry (DTI) na lakihan pa ang kapasidad sa mga establisimyento para sa mga bakunado sa mga susunod na linggo.

"We'll push for it to increase kahit na pakonti-konti kasi yung maliit na percentage halimbawang 10 percent na additional percentage sa operating capacity malaking bagay na rin para sa mga makakapasok na emplyeado at iikot na ekonomiya," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Sa ngayon, hanggang 30 porsiyentong kapasidad lang ang puwede sa mga restoran, salon, at gym.

Pero sa Quezon City, may dagdag na kapasidad sa mga bakunadong customer.

Nananatili sa Alert Level 4 ang Metro Manila hanggang Oktubre 15 pero pinagpasyaan ng pandemic task force na payagan nang magbukas ang mga gym para sa mga bakunado.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

