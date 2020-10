Pilipinas kailangang buksan ang ekonomiya sa harap ng pandemya: Dominguez

MAYNILA - Sa harap ng COVID-19 pandemic, maituturing na "good" o mabuti ang financial position ng Pilipinas, ayon kay Finance Sec. Carlos Dominguez nitong Lunes.

Ayon sa kalihim, umabot sa P1.821 trillion ang nakolekta ng gobyerno sa buwis at customs mula Jan. 1 hanggang Sep. 30.

Mas mataas ito sa estimate ng Department of Finance na P1.682 trillion, pero mas mababa ng 12 percent noong nakaraang taon dahil sa mas mabagal na business activity bunsod ng pandemya.

Sa loans naman ng bansa, 70 percent ang mula sa local market, 30 percent ang galing abroad.

"We have signed up almost $9 billon worth of loans. The interest of these loans are very low, and the term is very long. So we have to thank our multi-lateral agencies and countries like Japan who have been providing good financing for us," ani Dominguez.

Samantala, may P130 bilyong dividends nang nakuha ang bansa mula sa state-owned companies.

Ayon kay Dominguez, naging handa ang bansa sa pagtugon sa krisis, sa tulong na rin ng mga ipinasang batas tulad ng TRAIN at rice tarification law.

"We have a good economy. What is happening is that this very strict quarantine is holding it back. We have to really open the economy more," aniya.

Una rito, hiniling na rin ng Department of Trade and Industry ang pagbubukas ng mas maraming negosyo at establisyimento sa kasagsagan ng "new normal".