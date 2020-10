Pagproseso ng mga LGU sa aplikasyon ng telcos, mas mabilis na: Año

MAYNILA - Pinabilis na ng mga lokal na pamahalaan ang pagproseso sa mga aplikasyon ng telecommunication companies na nais magtayo ng istruktura, na inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng mobile at internet connectivity.

Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa concerned agencies na huwag patagalin ang pagproseso ng mga aplikasyon, at sa telcos na bigyan ng mas mabuting serbisyo ang publiko, sa panahong umaasa ang marami sa internet, lalo na ang mga may online classes.

"Last week po nung nag-usap tayo, 574 po ung na-approve. Tumaas po ito, naging 1,171 this week. Ibig sabihin po doble. Ang natira na lang po ay 428 applications, puro bago na po ito. Ibig sabihin po complying. Very commendatory po ung Manila LGU under Mayor Isko kasi ginawa nila, one time, lahat talaga po in-approve nila. So no more pending in Manila. I hope other LGUs will follow," ani Interior Sec. Eduardo Año nitong Lunes.

Waived na ang requirements sa pagtatayo ng Passive Telecommunications Tower Infrastructure (PTTI), maliban sa building permit at night clearance permits.

"Automatic na po, pag ma-comply nila ang permit, approved na po, will go on since last month up to the next 3 years. I dont think may reason pa po ang telcos na sabihing nahihirapan sila," ani Año.

Giit naman ni Duterte, dapat putulin na ang nakasanayang mahabang pagproseso ng mga aplikasyon, na nagiging daan sa korapsyon.