'Mga bakanteng trabaho unti-unti nang dumadami'

Nasuyod na ng marketing graduate na si Jomari Nacor ang Binangonan at Angono sa Rizal para maghanap ng trabaho.

Dumayo na rin umano siya sa Pasig para magbakasakali.

Kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang magbawas ng tao ang pinagtrabahuhang fast food chain ni Nacor.

"Dahil pandemic ngayon, mahirap makakuha ng trabaho," ani Nacor.

"Kahit ano na lang [trabaho]. Kung ano 'yong makakatulong sa pamilya ko, hindi na kung ano 'yong [may kinalaman sa] course ko," dagdag niya.

Mas maraming oportunidad na ang nagbubukas para sa mga tulad ni Nacor ngayong unti-unti nang lumuluwag ang quarantine restrictions, ayon sa Department of Labor and Employment at Jobstreet Philippines.

"May mga sector na rin po na ino-open up sa ngayon at 100-percent capacity, some are even 75 percent," ani Labor Assistant Secretary Dominique Tutay.

Ayon pa sa DOLE, sa sektor ng information technology-business process outsourcing o call centers, umakyat na ang bilang ng mga bakanteng posisyon sa 30,000 mula 10,000.

Ayon naman sa Jobstreet Philippines, umakyat na sa 42,000 kada araw ang average na bilang ng mga bakanteng trabaho sa kanilang online job portal noong Setyembre.

Noong Abril, bumaba umano ito sa 35,000 kada araw.

"In September, we saw that it's actually increasing. As economies are opening up, cities are opening up, more jobs are actually being posted," ani Jobstreet country manager Philip Gioca.

Nakikita na in-demand ngayong huling kalahati ng 2020 ang mga trabaho sa accounting, sales at customer service, information technology, human resources, at engineering.

Kasama rin sa in-demand ang mga sektor ng banking at finance, marketing at public relations, management, transportation at logistics, at construction.

Dahil inaasahang dadami ang mga mamimili ngayong magpa-Pasko, inaasahang madadagdagan din ang magbubukas na trabaho sa sektor ng retail, sabi ng Philippine Retailers Association.

Sa pag-aaral ng Jobstreet, ngayong may pandemya, nagluwag ang ilang kompanya sa mga kuwalipikasyon ng empleyado.

"Before the pandemic, hirers are looking for a solid experience and educational background. But now, they are more open and accepting, especially to those who were displaced due to COVID," ani Gioca.

Naiba rin umano ang hinahanap ng jobseekers sa mga employer.

Dati, ayon sa Jobstreet, pangunahing konsiderasyon ang posisyon, tatag ng kompanya at lokasyon.

Pero ngayon, tinitingnan na ng jobseekers ang mga kompanyang may health insurance, nagbibigay ng equipment o internet allowance, shuttle service, at tulugan.

Naging "new normal" na rin ang digital recruitment o pagsasagawa ng proseso ng hiring online, sabi ng Jobstreet.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News