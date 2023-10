Naglabas ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Regulatory Office ng mga bagong patakaran kaugnay sa pagputol at muling pagbalik ng koneksiyon ng tubig.

Ayon sa MWSS, dahil puwede nang magbayad ng tubig online, puwede na ring mamutol at mag-reconnect nang Sabado at Linggo pero hanggang alas-6 ng gabi lang at hindi sa holiday.

Magkakaroon lang ng disconnection notice kapag hindi nabayaran ang dalawang magkasunod na bill at dapat itong ibigay sa may-ari ng account.

"Manila Water at Maynilad are required sa bagong rules na ito to give the notice personally to the costumers. 'Di po puwedeng iwan lang sa bahay," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

May penalty rin ang Maynilad at Manila Water kung mali ang naputulan ng tubig, ani Ty.

Kuryente, langis

Samantala, nagbabadya namang tumaas ang singil ng kuryente ng Meralco sa paparating na October bill.

"Kinailangan ng mga planta na gumagamit ng Malampaya natural gas na mag-procure ng alternative fuel na mas mahal kompara sa kayang i-supply ng Malampaya," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Inaasahan namang magkakaroon ng malaking rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, lalo na sa gasolina na higit P2 na ang ibinagsak sa world market.

Kaya kampante ang Jetti Petroleum na ideklarang sigurado na ang rollback sa susunod na linggo.

"Sa nakikita natin, mukhang madadagdagan pa ang possible rollback dahil nakikita natin ang trading for the day, mukhang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng [Mean of Platts Singapore]," ani Jetti Petroleum President Leo Bellas.

Nagpaalala si Bellas sa mga motorista na huwag masyadong masanay sa rollback dahil puwedeng temporary lang ito at babaligtad na naman ang presyo sa world market sa mga susunod na linggo.

"Mabuti na rin. At least magandang balita sa atin pero kung sasabihing permanent ito, sabihin natin na naka-backseat lang ang possible increase," ani Bellas.

Ilang linggo pa lang nakakabawi sa rollback ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas kasunod na higit 10 sunod-sunod na linggong puro dagdag-presyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News