Watch more News on iWantTFC

MANILA - Pumalo sa pinakamabilis na antas sa halos 4 na taon ang inflation o antas ng bilis ng taas-presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ngayong Setyembre.

Nasa 6.9 porsiyento ang inflation noong Setyembre.

"Nakikita namin na ang food in particular ay talagang tumataas and you will notice doon sa individual sub groups na pagkain, 11 sila, talagang lahat, halos lahat ay tumaas na. Ito ay across different regions," ani Civil Registrar General Dennis Mapa.

Apektado ang pagkain dahil sa nagdaang bagyo at sa paghina ng piso kontra dolyar na nakaapekto rin sa presyo ng krudo at dahilan para tumaas ang transport cost para sa mga suplay at bilihin.

Para sa grupo ng supermarket owners, maaari pang asahan ang pagtaas ng presyo paglapit ng Pasko.

Halos lahat na nakikita sa grocery kahit local brand ay imported, sangkap man o packaging.

"Umaasa lang tayo lahat na ating condensed, evap, powedered, ice cream, dairy component, imported lahat. Kung 'di ka nag-review ng binibili mo, 'yung talagang malulula ka, magtataka ka, dating 21 items in my cart, walong items na lang kasya ko," ani Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua.

Nagbabala rin ang grupo ng Filipino-Chinese businessmen na tataas pa nang 10 porsiyento ang presyo ng imported products dahil sa paglakas ng dolyar.

"'Yung mga lumang inventory , uubusin ng mga negosyante 'yan, 'pag naubos, it could be now or tomorrow or next year, 'pag naubos na siyempre itataas nila ang presyo kasi ang cost ng imported ay tumaas," ani Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. Vice President Dr. Cecilio Pedro.

Inaasahan naman ng National Economic and Development Authority ang pagsirit ng inflation pero pasok pa naman anila ito sa target ng gobyerno.

"So in the near term po, kailangan nating ma-ensure ang sufficient na supply ng pagkain, sufficient food supply while assisting our most vulnerable sectors. And we hope that this will help us hurdle the current challenges that we are facing regarding inflation," ani NEDA Assistant Secretary Sarah Daway-Ducanes.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News