MAYNILA - Bahagyang bumagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Setyembre sa 4.8 porsiyento mula 4.9 noong Agosto.

Pero ang magkakasunod na buwang inflation rate ay masasabing pinakamataas na antas ng inflation mula Disyembre 2018 - na itinuturo ng Philippine Statistics Authority sa pagtaas ng presyo ng pagkain.

"There are still items showing relatively high inflation. Double digit dito, [sa] meat, 15.6 percent inflation; fish, 10.2 percent inflation; vegetables na 16.2 percent inflation; and corn, for areas outside NCR 10.0% inflation," ani Civil Registrar General Dennis Mapa.

Ayon kay socioeconomic planning secretary Karl Chua, mag-aangkat muna ng isda para mapunan ang inaasahang kakulangan sa supply dahil sa pagsasara ng fishing season.

Base sa bantay-presyo ng Department of Agriculture noong katapusan ng Setyembre, mas mura ang imported na galunggong nang P40 sa lokal na isda.

Pero noong Lunes, pumantay na rin ito sa P240 kada kilo.

Sabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahang mananatiling mataas ang inflation sa mga susunod na buwan bago ito bumaba sa 2 hanggang 4 porsiyento bago matapos ang 2021.

"Inflation could remain elevated in the near term before decelerating to within the target range of 2.0 to 4.0 percent by the end of the year," ani Bangko Sentral ng Pilipinas sa pahayag.

Para naman sa Nomura Global Markets Research, ang bahagyang pagbagal ng inflation noong Setyembre ay pansamantala lang at ang pag-angkat ng karneng baboy ay bahagya lang nagkakaroon ng epekto sa presyo nito sa merkado.