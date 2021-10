MAYNILA - Sa pagdinig ng Senate Finance Sub-Committee para sa budget ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations (GCG) nitong Lunes, nasita ang komisyon sa kabagalan umano nito sa pag-aksyon sa mga GOCC na ipinapaabolish na.

Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, sa kasalukyang administrasyon ay isang GOCC lang ang na-abolish at sa nakaraang administrasyon ay isang GOCC lang din ang na-abolish, samantalang 29 GOCC ang inirekomendang maipasara na.

"I was really hoping that you will abolish more and what is important here is not only a recommendation but also pushing for the abolition because a recommendation is just paper. It's important that we push for the liquidation and complete abolition of the GOCC," aniya.

Ani Gatchalian, sa pag-aaral ng kaniyang tanggapan, marami pang GOCC ang nalulugi. At may natukoy na silang 14 na GOCC.

Kung ma-abolish aniya ang mga GOCC na hindi kumikita, makakatipid ang gobyerno ng P8.6 billion sa operating expenses.

"In terms of subsidies, we can save approximately P7.3-B. (JC) so this is close to about P15-B in terms of operating expenses and subsidies," aniya.

Paliwanag naman ni GCG Chairman Samuel Dagpin Jr., nakikipag-usap na sila sa NEDA para sa targets sa mga GOCC.

Matagal din talaga ang proseso ng abolition ng isang GOCC dahil anya sa ilang isyung legal at maging ang liquidation.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

