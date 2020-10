ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Oktubre 5-12

Nag-abiso ang Meralco na makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

Ayon sa Meralco, ang power interruption ay bunsod ng maintenance o pagkukumpuning isasagawa sa mga apektadong lugar.

Narito ang mga apektadong lugar:

LAGUNA (CABUYAO CITY)

OKTUBRE 5 - 6, 2020, LUNES HANGGANG MARTES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Lunes) at 4:00 AM (Martes)

→ Putol St. mula malapit sa Cabuyao – Calamba National Highway hanggang at kasama ang Multi Land Subd. V, Canaan Homes Subd., Centennial Townhomes Subd., San Isidro Heights Subd. Phases 1 & 2, San Isidro Homes Subd., St. Isidore Village at Vanessa Homes Subd.; St. James Hospital Inc. – Community Clinic, Alfamart - San Isidro, Chong Ling Chai Metal Corp. at FMB Mekkishu Co sa Bgy. San Isidro.

DAHILAN: Line reconductoring works at pagpalit ng mga pasilidad sa Bgy. San Isidro, Cabuyao City, Laguna.

BULACAN (MEYCAUAYAN CITY)

OKTUBRE 6, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 5:00 AM

→ Bahagi ng Sampaloc, R. Soriano at Manggahan Sts. mula Malhacan – Libtong Road hanggang at kasama ang Muralla, R. Samson, Maula Sts. at Langka Road; Color My World, Inc., Modulplus System Corp. at G-Technica sa Bgy. Libtong.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH project sa R. Soriano St. sa Bgy. Libtong, Meycauayan City, Bulacan.

CAVITE (GENERAL TRIAS CITY)

OKTUBRE 6, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Arnaldo Highway mula Brookside Lane Subd. hanggang at kasama ang AllHome General Trias, Puregold Brookside, Youngji International School, City Mall, Nineveh Academy at General Trias Water Pump; Brookeside Lane Subd., Crystal Aire Village, Le Rica Homes Subd. Phase 2, Sunny Brooke Subd. Phases 1 & 2, Sunny Brooke II Subd., Tierra Nevada Subd. Phase 1 at Sitio Elang sa Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa Arnaldo Highway sa Bgy. San Francisco, General Trias City, Cavite.

QUEZON CITY (DOÑA IMELDA AND SANTOL) AT MANILA (STA. MESA)

OKTUBRE 6, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 9:00 AM at sa pagitan ng 1:00 PM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Santol at Landargun Sts. mula Meralco – Sta. Mesa substation sa Biak na Bato St. hanggang G. Araneta Ave. sa Bgy. Santol, Quezon City.

→ Bahagi ng G. Araneta Ave. mula PT&T Gas Station hanggang Aurora Blvd. kasama ang Baloy, Palanza, Lantawan at Kapiligan Sts.; SO-EN Bldg., PARC Bldg., Nacional Memorial Homes, St. Peter Chapels – Araneta, Pinnacle Distributors. Maxwell at SM Mezza Residences sa Bgys. Santol at Doña Imelda, Quezon City.

→ Bahagi ng Aurora Blvd. at Ramon Magsaysay Blvd. mula malapit sa Lambingan Bridge sa Bgy. Doña Imelda, Quezon City hanggang V. Mapa St. sa Sta. Mesa, Manila kasama ang SM Mezza Residences II, UERM Memorial Medical Center, Immaculate Heart of Mary College, Central Colleges of the Phils., SM Centerpoint, Sogo Hotel – Sta. Mesa, Isetann Supermarket, Skymart at Mall-E sa Bgys. Doña Imelda at Santol, Quezon City; at Sta. Mesa, Manila.

→ Bahagi ng V. Mapa St. mula Ramon Magsaysay Blvd. hanggang Old Sta. Mesa Road sa Sta. Mesa, Manila.

→ Bahagi ng C. Buenviaje St. mula V. Mapa hanggang at kasama ang G. Baldovino St.; Roads 1 – 4 sa Sta. Mesa, Manila.

→ Bahagi ng Old Sta. Mesa Road St. V. Mapa St. hanggang at kasama ang NHA Compound sa Sta. Mesa, Manila.

Sa pagitan ng 12:30 PM at 1:00 PM

→ Bahagi ng V. Mapa St. mula Ramon Magsaysay Blvd. hanggang Old Sta. Mesa Road sa Sta. Mesa, Manila.

→ Bahagi ng C. Buenviaje St. mula V. Mapa hanggang at kasama ang G. Baldovino St.; Roads 1 – 4; Sogo Hotel – Sta. Mesa at SM – Centerpoint Annex Bldg. sa Sta. Mesa, Manila.

→ Bahagi ng Old Sta. Mesa Road St. V. Mapa St. hanggang at kasama ang NHA Compound sa Sta. Mesa, Manila.

Sa pagitan ng 8:30 AM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Aurora Blvd. mula V. Mapa hanggang at kasama ang Sta. Mesa Mart at Mercury Drug sa Sta. Mesa, Manila.

DAHILAN: Pagpalit sa pasilidad sa Ramon Magsaysay Blvd. sa Sta. Mesa, Manila.

LAGUNA (CALAUAN AT NAGCARLAN)

OKTUBRE 6, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Calauan – Nagcarlan Road mula Universal Robina Corp. (URC) – Duck Farm & Tilapia Hatchery hanggang at kasama ang NHA Subd. Sites 1, 2 & 3; at Sto. Tomas Elementary School Annex sa Bgys. Sto. Tomas sa Dayap, Calauan.

→ Bahagi ng Calauan – Nagcarlan Road mula Bgy. Wakat hanggang at kasama ang Bgys. Bunga, Balayong, Lawaguin, Buenavista, Maravilla at Manaol; Happynest Poultry Farm Corp. at Halili Poultry sa Nagcarlan.

DAHILAN: Paglilipat ng mga posteng apektado ng DPWH bridge widening project sa Calauan – Nagcarlan Road sa Bgy. Sto. Tomas, Calauan, Laguna.

RIZAL PROVINCE (ANGONO)

OKTUBRE 6, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Edenville Subd. sa Angono town proper.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga poste at line reconductoring works sa loob ng Edenville Subd. sa Angono town proper, Angono, Rizal Province.

RIZAL PROVINCE (CAINTA)

OKTUBRE 7, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 6:00 AM

→ Midland Steel sa St. Anthony Subd., Bgy. San Juan.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa Marikina 64VG – Dolores 65XM – Manggahan 61ZM - St. Anthony 61ZN 115kV transmission lines.

BULACAN (CALUMPIT)

OKTUBRE 7, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Metropolis North Subd. Phases 1A, 1B, 1C, 2 at 2A sa Bgys. Pio Cruzcosa, Longos, Balite at Buguion.

DAHILAN: Line reconductoring works at pag-install ng mga pasilidad sa Metropolis North Subd. Phase 2A, Bgy. Balite, Calumpit, Bulacan.

QUEZON CITY (TATALON)

OKTUBRE 8, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 12:30 PM

→ Bahagi ng G. Araneta Ave. mula Wound Care & Vascular Center hanggang ROTC Hunters St.

→ Bahagi ng ROTC Hunters St. mula G. Araneta Ave. hanggang at kasama ang Lighthouse Bible Baptist Church; at Galilan St.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng CITRA Skyway Project sa G. Araneta Ave. sa Bgy. Tatalon, Quezon City.

LAGUNA (STA. ROSA CITY) AT CAVITE (SILANG)

OKTUBRE 8, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng Sta. Rosa – Tagaytay Road mula Sitio Cawad hanggang at kasama ang Santo Domingo Elementary School at Philippine National Police Special Action Force (PNP – SAF) Training Branch; Valenzuela 2 St. sa Bgy. Santo Domingo, Sta. Rosa City, Laguna. Sitio Muzon at Adventist University of the Philippines sa Bgy. Puting Kahoy, Silang, Cavite.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa Sta. Rosa – Tagaytay Road sa Bgy. Santo Domingo, Sta. Rosa City, Laguna.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

OKTUBRE 8, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng B. C. Rodriguez Ave. mula Cottonseed St. hanggang at kasama ang buong Beyond Homes Housing at Block 15 ng Savannah Fields Subd. sa Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-install ng mga pasilidad sa B. C. Rodriguez Ave. sa Bgy. San Francisco, Gen. Trias City, Cavite.

CALOOCAN CITY (GRACE PARK)

OKTUBRE 8 – 9, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng West 4th Ave. at Laon Laan St. mula West L. Nadurata St. hanggang Doña Rita Road kasama ang Hoclimco Construction Corp., Startex Enterprises Inc. at United Metal Products Co.

DAHILAN: Conversion ng mga pangunahing linya at paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng construction ng North – South Road Connector sa 4th Ave. sa Grace Park, Caloocan City.

LAGUNA (STA. ROSA CITY)

OKTUBRE 8 – 9, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Garnet Road mula Sta. Rosa – Cabuyao National Highway (Manila South Road) hanggang at kasama ang Pearl at Emerald Roads; at STI Senior High School sa Sta. Rosa Commercial Complex, Bgy. Balibago.

→ Bahagi ng F. Reyes St. mula R. Lasaga St. hanggang at kasama ang First United Farmers Bank Building, Balibago Basketball Court at Balibago Barangay Hall sa Bgy. Balibago.

DAHILAN: Reconstruction ng mga pasilidad sa Sta. Rosa – Cabuyao National Highway (Manila South Road) sa Bgy. Balibago, Sta. Rosa City, Laguna.

LAGUNA (SAN PABLO CITY)

OKTUBRE 9, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 6:00 AM

→ Bahagi ng Azores Ave. mula Violeta St. hanggang at kasama ang Doña Aurora, Doña Luz, Doña Paz, Doña Leonila, Doña Esperanza at Doña Pacencia Sts. sa San Pablo City proper.

→ Bahagi ng Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) mula Doña Aurora St. hanggang M. Leonor St. kasama ang Franklin Baker Phils. sa San Pablo City Proper.

DAHILAN: Paglilipat ng mga poste at line reconductoring works sa Pan Philippine Highway (Maharlika Highway) sa San Pablo City proper, San Pablo City, Laguna.

LAGUNA (LILIW, NAGCARLAN, PILA AT STA. CRUZ)

OKTUBRE 10, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 12:01 AM at 12:30 AM at sa pagitan ng 8:00 AM at 8:30 AM

→ Bahagi ng Pedro Guevarra Ave., Quezon Blvd. at Sta. Cruz – Calumpang Road mula Meralco – Sta. Cruz substation sa Bgy. Pagsawitan, Sta. Cruz hanggang at kasama ang Bgys. Dagatan, Daniw at Dita sa Liliw; Bgys. Banca – Banca at Sibulan sa Nagcarlan; Bgys. Bukal, Bulilan Sur, Concepcion, Masico, Mojon, Pansol, San Miguel at Sta. Clara Sur sa Pila; at Bgys. Bubukal, Duhat, Gatid, Labuin, Pagsawitan, Palasan at Patimbao sa Sta. Cruz.

DAHILAN: Preventive maintenance at testing works sa loob ng Meralco - Sta. Cruz substation.

CALOOCAN CITY (GRACE PARK)

OKTUBRE 10, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM

→ Bahagi ng West L. Nadurata St. mula West 8th Ave. hanggang West 6th Ave.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconductoring works sa West L. Nadurata St. sa Grace Park, Caloocan City.

PASIG CITY (ROSARIO)

OKTUBRE 10 – 11, 2020, SABADO HANGGANG LINGGO

Sa pagitan ng 11:00 PM at 11:30 PM (Sabado) at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Linggo)

→ Bahagi ng Eulogio Amang Rodriguez Ave. mula malapit sa Ortigas Ave. Ext. hanggang at kasama ang Ciudad Del Mejia Subd.; Manila Water Pasig Business Area, Westlines Design Technologies Corp. at Citistores Inc.

→ Bahagi ng Dr. Sixto Antonio Ave. mula malapit sa Ortigas Ave. Ext. hanggang at kasama ang Francisco Andres St.; Greenfield Subd.; Alfonso Specialist Hospital at Pasig Green Pasture Christian School.

→ Bahagi ng C. Raymundo Ave. mula Ortigas Ave. Ext. hanggang malapit sa Pearl St. kasama ang Ciudad Del Carmen Subd. at Sorrento Oasis by Filinvest; Caltex Gas Station, Wallex Industrial Corp., REY Marketing Compound, APEC Schools, Jenny’s Garments Inc., FFFI Filipino Food Favorites Inc., Mariwasa Siam Ceramics Inc., Eusebio High School, Jentec Storage at Super Mightee Mart.

→ Bahagi ng Ortigas Ave. Ext. mula malapit sa Rosario Bridge hanggang Chinabank – Pasig - Rosario.

→ Bahagi ng Ortigas Ave. Ext. malapit sa Pearl St.

Sa pagitan ng 11:00 PM (Sabado) at 5:00 AM (Linggo)

→ Bahagi ng Ortigas Ave. Ext. mula Rosario Bridge hanggang Eulogio Amang Rodriguez Ave. kasama ang One Affordable Department Store, Jolibee – Ortigas Ext., Mercury Drugstore – Rosario at Rosario Arcade Bldg.

→ Bahagi ng D. Cruz St. mula Ortigas Ave. Ext. hanggang ROTC St. kasama ang Puregold – Rosario - Pasig.

DAHILAN: Line reconductoring works at paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH road widening project sa Ortigas Ave. Ext. sa Bgy. Rosario, Pasig City.

MAKATI CITY (EAST REMBO)

OKTUBRE 11, 2020, LINGGO

Sa pagitan ng 9:00 AM at 3:00 PM

→ Mapayapa St. mula Saddle St. hanggang at kasama ang 14th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th at 22nd Aves.; Mahinhin at Masagana Sts.

DAHILAN: Pag-installation ng mga pangunahing linya sa Mapayapa St. sa Bgy. East Rembo, Makati City.

CAVITE (GEN. TRIAS)

OKTUBRE 11 - 12, 2020, LINGGO HANGGANG LUNES

Sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Linggo) at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Lunes)

→ San Miguel Yamamura – Hormel Plant sa Sitio de Fuego, Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa 115kV Amadeo – Gateway – FCIE transmission lines.