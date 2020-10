Mga hirit na taasan ang presyo ng Noche Buena, grocery items pag-aaralan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Pag-aaralan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang mga hirit na dagdagan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang mga delata at noche buena products.

Ayon sa DTI, nagmumungkahi na ng dagdag-presyo ang ilang manufacturers ng sardinas, gatas, sabon, kape, corned beef, at panimpla.

Hanggang 11 porsiyento ang gusto nilang itaas o maglalaro ng P0.25 centavos hanggang P1.25 kada piraso.

“Ive-verify lang natin kung tama ang presyo from last year hanggang ngayon kasi marami ring raw materials and other cost components na bumaba ang presyo sa ngayon,” ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Sa Noche Buena products, manufacturers ng hamon pa lang ang humihirit ng dagdag na 1 hanggang 4 porsiyento o katumbas ng P7 hanggang P20 kada piraso.

"Siyempre aaralin pa namin 'yun, it takes us a month kaya i-submit na nila kasi kung wala silang isa-submit, ibig sabihin di sila gagalaw, ire-release na namin ang SRP bulletin… Ang schedule noon end of October, latest early November,” ani Castelo.

Pero para kay Steven Cua, president ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, nakikita nilang hihina ang benta ngayong Pasko kumpara sa mga nakaraan lalo na nagtitipid ang mga konsumer dahil sa walang kasiguruhang sitwasyon habang may pandemya.

Plano nila ngayon na liitan ang mga ibebentang mga produkto para mas maengganyong mamili ang mga konsyumer.

"Given the same budget kumpleto ang laman ng kanilang basket kasi otherwise kung malalaking bilhin nila, 6 items, 7 items pero kung maliliit... maybe 10 or 11 items ang kakasya, mas kompleto," ani Cua.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News