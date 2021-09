Tigil sa paniningil ng mas mataas na SSS contribution hinihiling

MAYNILA - Nanawagan ang mga negosyante at mga manggagawa kay Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang paniningil ng mas mataas na kontribusyon para sa Social Security System.

Ayon sa Employers' Confederation of the Philippines, isang grupo ng mga negosyante at manggagawa, dapat utusan ni Duterte ang SSS na ihinto muna ang paniningil ng mas mataas na kontribusyon simula noon pang Enero.

Makakatulong umano ito para mapanatiling buhay lalo na ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng patuloy na pandemya.

"'Yung mga kompanya maraming nagsasara, I think pagsasama samahin mo itong benepisyong ito na ibibigay ng gobyerno, makakatulong 'yan sa pagkumbinsi sa mga kompanya, lalo na ang mga micro, na magbukas ulit," ani ECOP President Sergio Ortiz-Luis.

Sang-ayon dito ang manggagawa ng maintenance department ng hotel na si Chito Bisunia, na binawasan ang sweldo dahil tatlong araw na lang kada linggo ang pasok.

"Malaking bagay na rin po 'yung pandagdag sa pagkain, pambili ng vitamins at pag-aaral ng mga bata, kahit sabihin nating maliit na bagay siya pero malaking tulong po kung tutuusin," ani Bisunia.

Sagot naman ng Malacañang na pinag-aaralan na ang hiling ng mga negosyante at manggagawa.

"Meron nang recommendation na sinubmit ang SSS pero tinitingnan ang financial viability ng SSS at kahinaan ng negosyo at hanapbuhay sa kabila ng pandemya. So hintayin natin ang desisyon ng Pangulo," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Kokonsultahin naman ng Pag-IBIG Fund ang mga employer at employed members kaugnay sa napipintong P50 taas-kontribusyon sa Enero 2022.

Nitong 2021 dapat itataas ito pero ipinagpapaliban muna bilang konsiderasyon sa mga tinamaan ng pandemya.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News