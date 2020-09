Alokasyon ng tubig sa NCR, muling babawasan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Muling babawasan ang alokasyon ng tubig sa kalakhang Maynila dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam.

Ayon kay Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board (NWRB), nasa 178.08 meters ang lebel ngayon ng tubig sa Angat Dam, mababa sa 180 meters minimum operating level.

“Kaya sa ngayon, minabuti ng NWRB na bawasan muna ng alokasyon para sa Metro Manila na from 46 cubic meters per second ay magiging 44 cubic meters per second, effective Oct. 1,” sabi ni David sa panayam sa TeleRadyo.

Binasawan din ng NWRB ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon mula sa 30 cubic meters per second ay magiging 25 cubic meters per second na lamang ito sa susunod din na buwan.

“Gusto rin nating pangalagaan yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa Metro Manila at lalo po itong panahon ng pandemya kaya nakikipagtulungan tayo sa MWSS para itong pagbabawas na ginagawa natin galing sa Angat Dam ay hindi makaapekto sa mga kababayan natin ngayong panahon ng COVID dito sa Metro Manila,” sabi ni David.

Nanawagan naman ang NWRB sa publiko na tumulong sa pagtitipid ng tubig.

“Pagtulungan natin na magtipid tayo at gamitin ng tama yung tubig para makatulong tayo sa pagrekober ng Angat Dam habang hinihintay pa natin itong mga panahon ng pag-ulan na inaasahan natin na darating na sa susunod na mga buwan po,” sabi niya.