MAYNILA - Umangal na si Erick John Ngo sa laki ng bill sa kuryente ng kanilang bakery sa Abuyog, Leyte.

Mula P20,000, unti-unti itong lumobo at inabot na ng P40,000.

"Sayang naman pinagbabayad namin sa sobrang taas ng kuryente alam naman natin lahat nagtataasan yung negosyo namin halos siguro kita 50 percent ipambabayad na lang namin ng kuryente, sana naman gawan nila ng paraan," ani Ngo.

Paliwanag ng Don Orestes Romualdez Electric Cooperative, Inc (DORELCO) wala silang magawa dahil iyan ang sinisingil ng supplier nila ng kuryente.

"Dati yung generation charge namin is just P5-P6, sa ngayon umaabot na sa P10 and then 60 percent doon sa component ng rates generation charge kaya kapag nag increase talaga itong generation charge, doble talaga tapos meron pa syang 12 percent VAT," ani DORELCO General Manager Allan Laniba.

Ngayong buwan, umabot na sa mahigit P20 kada kilowatt hour (kwh) ang overall charge ang pinakamahal sa mga cooperative.

MOPRECO (CAR) P20.96/kwh

BILECO (REG. 8) P20.95/kwh

SAMELCO II (REG. 8) P19.65/kwh

SOLECO (REG. 8) P19.55/kwh

DORELCO (REG. 8) P19.27/kwh

Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association Inc. na samahan ng mga electric cooperative sa mga probinsiya, hindi nila kontrolado ang mga nasabing rate.

"[Ito ay] pass on charges lang. Kung ano sinisingil ng gencos [Power generation companies] yun din po ang ipapataw natin sa member consumers walang naiiwan yan para sa kooperatiba when it comes to generation cost," ani PHILRECA Executive Director Janeene Colingan.

Aminado ang National Electrification Administration na sa ngayon ay walang magawa kung 'di magtipid sa paggamit ng kuryente.

"Sa bahay nga sinabi ko sa wife ko nang ipinakita sa akin ang bill namin na nadoble, sabi ko magreduce ng consumption sa ilaw, plantsa, electric fan tayo na magisip na magtipid tipid sa paggamit ng kuryene," ani NEA administrator Emmanuel Jueza.

Naghahanda na si ERC chairperson Monalisa Dimalanta ng action plan kasama ang Department of Energy at iba pang mga ahensiya.

"DOE and ERC are on it -- we are preparing an action plan with DOE. Hindi kaya ng isang ahensya lang ang solution, all hands on deck tayo," ani Dimalanta.

Bukod sa mga kooperatiba sa probinsiya, nangangambang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco sa residential customer dahil sa pagtaas ng singil sa panggatong na coal o petrolyo.

Halimbawa dito ang hirit na dagdag-singil ng San Miguel power plants na itaas nang P0.30 kada kilowatte hour sa loob ng 6 na buwan para mabawi ang lugi dahil sa pagsipa ng presyo ng coal.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News