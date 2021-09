Coffee shop sa Pasig City noong Hunyo 4. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Isinusulong ng mga negosyante pati ng Department of Trade and Industry na payagan ang mga establisimyento na dagdagan ang kanilang puwedeng tanggapin na mga bakunadong customer.

"Sa level 3, 30 percent ang resto, et cetera, focus on the vaccinated, baka pwedeng itaas sa 50 percent yan ang inaask ng mga restaurant owners and spas. then sa level 2, bring it to 60-70 percent," ani Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Ihinihirit din ni Concepcion ang pagbubuaks ng sine sa Alert Level 3 para sa mga bakunado.

Pero kahit mapako sa Alert Level 4 ang Metro Manila, maaari pa rin umanong dagdagan ang kapasidad basta't limitado lang sa bakunado para kumita ang mga negosyo pagpasok ng Christmas at election season.

Isinusulong naman ni Trade Secretary Ramon Lopez ang pagbubukas ng mga gym.

"Kung dati 100 ang allowed sa isang lugar na 400 sq meters na gym, ilimit na sa 20 people lang imbes na 100. At saka i-strengthen ang ventilation, buksan ang pintuan para may hangin," ani Lopez.

Ang ilang salon sa Quezon City nagpatayo na ng al fresco o open air beauty facility sa roofdeck ng building para mas maraming maserbisyuhang bakunadong kustomer at senior.

May social distancing din dito kaya ang customer na si Eunice Trajano kahit fully vaccinated na mas pinili pa ring magpaganda sa al-fresco area kahit puwede naman siya sa enclosed area.

"Okay lang dito kasi dapat maingat tayo kahit bakunado na tayo," ani Trajano.

Wala namang nakikitang problema ang infectious disease expert na si Rontgene Solante kung sakaling dagdagan pa ang kapasidad sa mga enclosed establishments basta puro bakunado lang ang papapasukin.

Napapasailalim sa Alert Level 4 ang Metro Manila hanggang katapusan ng Setyembre.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News