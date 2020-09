Taas-presyo sa karneng baboy sinisi sa 'kapabayaan' ng DA

MAYNILA — Sinisi ng isang grupo ang Department of Agriculture (DA) kaya umano tumaas ang presyo ngayon ng karneng baboy sa gitna ng bagong outbreak ng African swine fever (ASF).

Katwiran ni Pork Producers Federation of the Philippines, Inc. (ProPork) vice president Nicanor Briones, hindi pinaghandaan ng DA ang ASF na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo.

Huli na aniya nang tumugon ang DA at wala ring budget para bayaran ang mga hog raiser matapos patayin ang kanilang mga infected na baboy.



Hindi rin umano nakikinig ang kagawaran sa mga suhestiyon ng pork industry kaya humantong sa ganito ang sitwasyon.



Ayon kay Briones, 70 porsiyento ng baboy ang nawala sa Luzon kaya tumaas ang presyo ng naturang karne. Isinisi rin ni Briones sa importasyon ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy.

"Ang nasa isip agad nila mag-import eh. Ganoon kawalang malasakit ang mga tao diyan [sa DA]. Nalulugi na ang nagbababoy, nagdodoble ang importation. So anong mangyayari?" ani Briones.



Panawagan ni Briones sa DA, maglaan ng pondo lalo na sa Visayas at Mindanao habang hindi pa huli ang lahat at matulungan pa ang mga magbababoy.

"Ang dapat nilang gawin, ang Visayas at Mindanao, madaming baboy so 'yun ang kanilang dalhin dito sa Luzon at 'yun muna ang tulungan nila."

Nauna nang sinabi ng consumer group na Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag) na walang palya ang suplay ng baboy sa mga palengke sa Metro Manila dahil may mga dumarating daw mula sa Visayas at Mindanao.