Maynilad: Deadline sa pagbabayad ng water bill huwag nang palawigin

Umapela ang Maynilad na huwag nang palawigin ang deadline sa pagbabayad ng bill sa tubig.

Ayon kay Maynilad Spokesman Zmel Grabillo, 5 buwan na rin ang palugit sa pagbabayad ng water bill at malaki na ang ipinaluwal ng kompanya dahil malaking porsiyento ng mga kostumer nila ay hindi buo ang bayad.

"Alam natin na kailangan din po ng Maynilad ng kaukulang pondo para patuloy pa rin pong isagawa ang operasyon namin," ani Grabillo.

Hanggang Setyembre 30 ang deadline para bayaran ang mga natenggang bill ng Maynilad at Manila Water.

Wala pa rin kasing anunsiyo ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office kung ano ang epekto ng 30-day grace period sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One Act (Bayanihan 2) sa pagbabayad ng bills.

Ayon kay Grabillo, kahit mag-issue ng disconnection notice ang Maynilad simula Oktubre 1 ay may palugit para bayaran ang utang o puwede ring mag-promissory note.

Iginiit naman ng grupong Laban Konsyumer na dapat pahabain pa hanggang katapusan ng taon ang "no disconnection policy" sa tubig.

"Sa mga nakaraan namang taon, sila naman po ay malalaki ang tubo... ang nangyayari lang po ngayon ay sila ay nag-aabono," ani Laban Konsyumer President Vic Dimagiba.

Sa kuryente, sa susunod na linggo pa magpapasya ang Energy Regulatory Commission kung mapapalawig pa ang deadline sa pagbabayad ng mga natenggang bayarin.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News