Pinagmulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) ng higit P9 milyon ang Maynilad dahil sa serye ng water interruption na nakaapekto sa maraming residente sa Metro Manila at Cavite.

Ito ang water interruption na naranasan noong Mayo sa ilang lugar sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Cavite.

May rebate sa bill sa Nobyembre pero hindi pa alam kung sino-sino ang makakatanggap.

Inihayag naman ng Maynilad na susunod ito sa desisyon ng MWSS pero iginiit na algal bloom o pagdami ng lumot sa Laguna Lake ang dahilan ng problema, na hindi umano nila kontrolado.

Inamin din ng MWSS-Regulatory Office na dagdag-singil sa magiging bagong rate sa tubig sa Enero 2023 ang dala ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar.

"It is possible, it will have an effect. We will minimize the impact or spreead it through the next 5 years para 'di mabigla ang consumers," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

Kahit sa kuryente, posible rin umano ang dagdag-singil dulot ng paghina ng piso dahil imported din ang coal at langis na panggatong ng maraming planta.

Protesta sa kuryente

Samantala, sumugod naman sa tanggapan ng San Miguel Corp. ang grupong Power for People Coalition, bitbit ang mga placard na nagsasabing pinapamahal ng kompanya ang singil sa kuryente.

Malapit na kasing ilabas ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang desisyon sa hirit ng San Miguel na itaas nang P0.30 kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan ang singil sa kuryente para mabawi ang lugi sa pagsipa ng presyo ng panggatong na coal sa kanilang mga planta.

Wala pa sa 50 ang bilang ng mga nag-rally pero may biglang dumating na mga pulis na nagbantay habang may protesta.

Kinuwestiyon ng mga nagprotesta na kung papayagan ang dagdag-singil ng San Miguel, ano ang pipigil sa ibang kompanya na maningil din ng dagdag-presyo sa coal at ipasa ito sa mga konsumer.

Wala kasi umano sa kontrata ng San Miguel na puwedeng ipasa sa consumers ang sobra sa napagkasunduang presyo pero kung hindi pagbigyan, desidido ang kompanyang tumigil na lang sa pag-produce ng kuryente para sa Meralco.

Inaabangan din ng grupong National Association of Electricity Consumers for Reforms ang desisyon ng ERC, na posible anila nilang dalhin sa korte kung hindi kapaki-pakinabang sa mga konsumer.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News