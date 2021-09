Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Gumaganda na umano ang kita ng ilang mga kainan at negosyo sa Metro Manila matapos simulan ng gobyerno ang bagong "alert level system" at granular lockdowns.

Sa ilalim nito, tinanggal ang enhanced community quarantine o ECQ, modified ECQ o MECQ, general community quarantine o GCQ, at iba pa. Hindi na rin kailangang ipasara ang buong mga rehiyon dahil mga purok o kabahayan lang ang ila-lockdown.

Ayon sa mga negosyante, ramdam nila ang magandang epekto ng bagong sistema.

"Marami na pong kumakain ngayon, at maganda na po ang benta namin ngayon, kaysa nu'ng ECQ," ani Ditas Macarasig, may-ari ng karinderya.

Sabi ng Resto PH, mas gusto nila ang alert level system.

"We like this alert system, it is more predictable for us. It is easier for us... I see a lot more people going out and about. And for the most part people go to the restaurant, people who go to the restaurants these days, a lot of them are vaccinated," sabi ni Eric Teng, presidente ng Resto PH.

Naniniwala naman ang mga malalaking negosyante na magiging madali na ang pagbubukas ng ekonomiya ng Metro Manila dahil mataas na ang bilang ng mga bakunado rito.

—Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News