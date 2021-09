BSP: Paggamit ng P20 bill, legal pa rin

Ang P20 bill. Larawan mula BSP

MAYNILA - Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nitong Martes na ligal pa rin ang paggamit ng P20 na bill sa mga transaksiyon.

Ito'y kahit tinatanggal na ang P20 na bill sa circulation o hindi na gumagawa ang BSP ng mga banknote nito.

"The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) advises the public that the 20-Piso New Generation Currency (NGC) banknotes remain as legal tender and can be used alongside the 20-Piso NGC coins for day-to-day transactions," anito.

Ayon sa BSP, dapat ma-recirculate ang mga P20 na barya, na itinatabi ngayon ng ilang tao sa kanilang mga coin bank para sa savings.

"The BSP enjoins the public to properly use and to recirculate Philippine coins for their economic and cultural value," anito.

Inilabas ng BSP ang P20 na barya noong December 2019. Nakaukit sa isang panig nito ang dating Presidente na si Manuel L. Quezon, habang ang BSP logo, Malacañang, at Nilad plant ang nakaukit sa kabilang dako.

Ayon kay BSP. Gov. Benjamin Diokno, ang P20 ang pinaka-ginagamit na denominasiyon sa circulation ng pera sa bansa.



