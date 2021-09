Watch more on iWantTFC

MANILA - Humingi ng tulong sa iba-ibang ahensya ng gobyerno ang ilang dealer at producer ng carrots sa La Trinidad, Benguet dahil sa pagpasok umano ng mga smuggled na produkto sa merkado.

Ayon kay Lorna Menzi, isang dealer ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post, kakaunti na ang umoorder ng carrots mula sa kanila at malaki na rin ang ibinaba ng presyo dahil sa smuggled items mula sa China.

"Mahina na mula noong lumabas 'yung imported na carrots, nahihirapan na yung mga farmers na magbenta ng kanilang carrots pati na rin mga buyers namin umaaray na dahil konti na lang ang order sa Manila na," ayon kay Menzi.

Mula 100 sako, hanggang 30 sako na lang umano ang binibili ng mga suki nila mula sa Maynila dahil sa mas murang alternatibo, dagdag ni Menzi.

Mas malaki raw, mas makinis at mas mura ang mga carrots mula sa China. Tinatapatan din daw ng mga supplier ng imported na gulay ang presyo nila kaya naman lalong bumababa ang bentahan, paliwanag ni Menzi.

Sa ngayon, wala pa naman daw nabubulok na gulay dahil kakaunti rin ang ani dahil sa madalas na pag-ulan noong nakaraang mga linggo.

Ang takot ni Menzi, baka raw bumagsak din ang presyo ng brocolli at cauliflower mula sa kanilang lugar dahil sa napapabalitang may smuggled na rin ang mga nasabing gulay pero hindi pa sila nakakuha ng sample.

Ipinaabot ng grupo ang hinaing nila sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs at sa iba pang mambabatas.