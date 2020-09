ALAMIN: Meralco maintenance schedule sa Setyembre 28-Oktubre 5

Makararanas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ngayong linggo ang Metro Manila at ilang karatig-lalawigan, sabi ng Meralco.

Ayon sa Meralco, ang power interruption ay bunsod ng maintenance work o mga pagkukumpuni na idaraos sa mga apektadong lugar.

LAGUNA (VICTORIA)

SETYEMBRE 29, 2020, MARTES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng San Francisco Barangay Road mula malapit sa J. P. Rizal St. hanggang at kasama ang San Felix Barangay Road; Sophia Subd., Sitio Balimbing at Purok 3 sa Bgys. San Francisco at San Felix.

DAHILAN: Pagpalit ng mga pasilidad sa Bgys. San Francisco at San Felix sa Victoria, Laguna.

QUEZON CITY

SETYEMBRE 29 - 30, 2020, MARTES HANGGANG MIYERKOLES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Martes) at 5:30 AM (Miyerkoles)

→ Bahagi ng Ermin Garcia Ave. mula New Orleans St. hanggang Detroit St. sa Bgy. Pinagkaisahan.

→ Bahagi ng D. A. Egea St. mula Ermin Garcia Ave. hanggang at kasama ang F. Manalo, Sgt. Catolos, Detroit, Chicago at New Orleans St. sa Bgy. Pinagkaisahan.

→ Bahagi ng New York at Monte De Piedad Sts. mula Maryland St. hanggang at kasama ang Boston, Seattle, Manhattan, Spencer, Brooklyn, Vancouver, Lantana, St. Francis, St. Michael, Trinidad at St. Williams Sts.; Super-Aire Refrigeration & Contractors Inc., The Immaculate Conception Cathedral of Cubao, Immaculate Conception Cathedral School, Great Image Bldg., Super Eleven Corp. at Institute of Integrated Electrical Engineers (IIEE) of the Philippines sa Bgy. Immaculate Conception.

→ Bahagi ng Rosario Drive mula Cannon St. hanggang at kasama ang Betty-Go Belmonte, Rosal at Acacia Sts. sa Bgy. Mariana.

→ Bahagi ng E. Rodriguez Sr. Ave. mula malapit sa Los Angeles St. hanggang Aurora Blvd. kasama ang Iglesia Ni Cristo – Lokal Ng Cubao sa Bgy. Immaculate Conception.

→ Bahagi ng Aurora Blvd. mula Lantana St. sa Bgy. Immaculate Conception hanggang Betty-Go Belmonte St. kasama ang Seaoil Gas Station sa Bgy. Mariana.

→ Bahagi ng Aurora Blvd mula P. A. Bernardo (Arayat) St. hanggang at kasama ang Betty-Go Belmonte, Boston, Seattle, Monte De Piedad at N. Domingo Sts.; Nephro Care Aisa Pacific, Adriana Printing Company, Holy Buddhist Temple, Elizabeth Mansion, City Tower Condominium, Cubao Refrigeration & Ice Plant at Partas Bus Terminal sa Bgy. Kaunlaran.

DAHILAN: Line reconductoring works sa E. Rodriguez Sr. Ave. sa Bgys. Pinagkaisahan at Immaculate Conception sa Quezon City.

MANILA (TONDO)

SETYEMBRE 30, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 8:30 AM at 1:30 PM

→ Bahagi ng Villaruel St. mula Tindalo St. hanggang at kasama ang Yakal, Santiago at Tecson Sts.

DAHILAN: Line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa Villaruel St. sa Tondo, Manila.

CALOOCAN CITY (TALA)

SETYEMBRE 30, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:00 AM at 4:00 PM

→ Bahagi ng St. Joseph Ave. (Barracks Road) mula Malaria Road hanggang at kasama ang St. Michael, St. Benedict, St. Anthony, Balite, San Lorenzo Ruis, St. Dominic, St. Francis, St. Mark, St. Luke, St. Ignatius, Sta. Barbara at St. Paul Sts.; Cardinal Ceramics Mfg. at Holy Rosary College Foundation.

DAHILAN: Pagpalit ng mga poste, line reconductoring works at pag-install ng dagdag na lightning protection devices sa St. Joseph Ave. sa Tala, Caloocan City.

CAVITE (NAIC)

SETYEMBRE 30, 2020, MIYERKOLES

Sa pagitan ng 9:30 AM at 2:30 PM

→ Bahagi ng South Morning View Subd. sa Bgy. Timalan Balsahan.

DAHILAN: Line reconstruction works sa Antero Soriano Highway sa Bgy. Timalan Balsahan, Naic, Cavite.

PARAÑAQUE CITY (STO. NIÑO)

SETYEMBRE 30 – OKTUBRE 1, 2020, MIYERKOLES HANGGANG HUWEBES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Miyerkoles) at 5:30 AM (Huwebes)

→ Bahagi ng Multinational Ave. mula Ninoy Aquino Ave. hanggang at kasama ang Transnational Logistics, LibCap Logistics, Consolidated Dairy & Frozen Corp. – Distribution Center at Seahawk Transport.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH project sa Multinational Ave. sa Bgy. Sto. Niño, Parañaque City.

CAVITE (IMUS CITY)

OKTUBRE 1, 2020, HUWEBES

Sa pagitan ng 12:01 AM at 5:00 AM

→ Bahagi ng Anabu Coastal Road mula Gen. Emilio Aguinaldo Highway hanggang at kasama ang Shopwise - Imus and Puregold – Anabu; Ventis Villas Subd. at Pacific Renaissance Subd. (ACM Homes) sa Bgys. Anabu II-C at Anabu II-D.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconstruction works sa Gen. Emilio Aguinaldo Highway sa Bgys. Anabu II-C at Anabu II-D sa Imus City, Cavite.

CALOOCAN CITY (GRACE PARK)

OKTUBRE 1 – 2, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:00 PM (Huwebes) at 4:00 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng 8th St. mula malapit sa 7th Ave. hanggang at kasama ang The New Caloocan City Hall.

DAHILAN: Pagpalit ng poste at line reconductoring works sa 8th St. sa Grace Park, Caloocan City.

MANDALUYONG CITY (ADDITION HILLS AT PLEASANT HILLS)

OKTUBRE 1 – 2, 2020, HUWEBES HANGGANG BIYERNES

Sa pagitan ng 11:30 PM (Huwebes) at 4:30 AM (Biyernes)

→ Bahagi ng Shaw Blvd. mula malapit sa Old Wack-Wack Road hanggang at kasama ang Coffee Project at Vista Shaw Tower I.

DAHILAN: Paglilipat ng primary lines sa Shaw Blvd. malapit sa Old Wack- Wack Road sa Bgy. Addition Hills, Mandaluyong City.

CAVITE (MAROGONDON AT NAIC)

OKTUBRE 2, 2020, BIYERNES

Sa pagitan ng 10:00 AM at 10:30 AM at sa pagitan ng 3:00 PM at 3:30 PM

→ Bahagi ng Governor’s Drive mula Capt. A. Rillo St. in hanggang malapit sa San Miguel Parish sa Bgys. Garita 1-A & 1-B at San Miguel A & B sa Maragondon.

→ Bahagi ng Governor’s Drive mula Captain Ciriaco Nazareno St. hanggang P. Poblete St. kasama ang NIA Road; San Lorenzo Ruiz Hospital, Naic Doctors Hospital, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, PILTEL Tower at Marogondon Water District Pump sa Bgys. Ibayong Silangan, Makina, Sabang at San Roque sa Naic.

→ Bahagi ng Antero Soriano Highway mula P. Poblete St. hanggang at kasama ang Villa Apolonia Subd. Phase 1, Coastal Homes Subd., Junta Del Mar Village, Sitio Gulod, Sitio Pobres Kanluran; at Naic Municipal Townhall sa Bgys. Ibayong Silangan, Munting Mapino at Sabang sa Naic.

Sa pagitan ng 10:00 AM at 3:00 PM

→ Bahagi ng Governor’s Drive mula Lopez St. hanggang malapit sa Captain Ciriaco Nazareno St. kasama ang Sitio Gugo; Naic Road; First, Second, Third at Kalejon II Sts. sa Bgys. Malainen Bago at Muzon sa Naic.

DAHILAN: Paglilipat ng mga pasilidad na apektado ng DPWH project sa Governor's Drive sa Bgy. Malainen Bago, Naic, Cavite.

QUEZON CITY (DILIMAN)

OKTUBRE 3, 2020, SABADO

Sa pagitan ng 10:00 AM at 4:00 PM

→ Bahagi ng Elliptical Road mula malapit sa Visayas Ave. hanggang at kasama ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa Bgy. Central.

DAHILAN: Pagpapalit ng mga pasilidad sa Elliptical Road sa Bgy. Central, Diliman, Quezon City.

BULACAN (SAN ILDEFONSO AT SAN MIGUEL) AT PAMPANGA (CANDABA)

OKTUBRE 3 – 4, 2020, SABADO HANGGANG LINGGO

Sa pagitan ng 11:15 PM at 11:59 PM (Sabado) at sa pagitan ng 6:01 AM at 6:45 AM (Linggo)

→ Bahagi ng Cagayan Valley Road mula Meralco – San Miguel Substation sa Bgy. Batasan Bata, San Miguel hanggang E. Viudez St. sa Bgy. Maasim, San Ildefonso, Bulacan kasama ang Bgys. Malipampang, Matimbubong, Sapang Putol, Lapnit, San Juan, Makapilapil, Anyatam at Poblacion sa San Ildefonso; Bgys. Salangan at Batasan Bata sa San Miguel, Bulacan.

→ Calasag – Calawitan Road mula Cagayan Valley Road hanggang at kasama ang Bgys. Calawitan, Pulong Tamo, Telepatio at Calasag sa San Ildefonso, Bulacan.

→ Bahagi ng Batasan Bata – Salapungan National Road mula NIA – UPRIIS Canal sa Bgy. Batasan Bata, San Miguel, Bulacan hanggang at kasama ang Bgys. Lourdes, Magumbali, Mapanique, Magumbali, Barangka at Salapungan sa Candaba, Pampanga; Bgys. Batasan Matanda at Mandile sa San Miguel, Bulacan.

DAHILAN: Maintenance works sa loob ng Meralco – San Miguel substation.

CAVITE (GEN. TRIAS CITY)

OKTUBRE 4 - 5, 2020, LINGGO HANGGANG LUNES

Sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Linggo) at sa pagitan ng 4:30 AM at 5:00 AM (Lunes)

→ San Miguel Yamamura – Hormel Plant sa Sitio de Fuego, Bgy. San Francisco.

DAHILAN: Pag-upgrade ng mga pasilidad sa 115kV Amadeo – Gateway – FCIE transmission lines.