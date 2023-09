Dumadaing na ang mga konsumer sa Occidental Mindoro dahil sa anila'y sobrang taas ng singil sa kuryente.

Isa na rito ang negosyanteng si Chiezelle Alcaide.

"Last month ang binabayaran lang namin ay P8,000 to P10,000 tapos ngayon umabot na ng P40,000 ang residential at restaurant namin," ani Alcaide.

Pumasok kasi sa emergency power supply agreement ang Occidental Mindoro Electric Cooperative (OMECO) kaya walang subsidiya galing sa gobyerno.

"Kung may kakulangan, dapat nagko-conduct sila ng CSP, competitive selection process para lahat ng interesado ay pumasok... kaso wala pang naka-set na CSP si OMECO. Kung January pa sila nagpaplano ng CSP edi four months na puro mataas ang aming kuryente," ani Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano.

Wala umanong magawa ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association (PHILRECA) kundi umapela sa Department of Energy na bigyan naman ng subsidy ang mga pumasok sa emergency contract dahil hindi naman ito kasalanan ng mga konsumer.

"Include sana sila, especially 'yong mga off-grid areas, entitled sana sa mga subsidy ng government," ani PHILRECA regulatory compliance officer Kenjie Fagyan.

OMECO na ang may pinakamataas na power rate ngayong Setyembre, na sinundan ng AURELCO sa Aurora, ABRECO sa Abra, SAJELCO sa Nueva Ecija at BISELCO sa Busuanga.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News