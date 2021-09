Pamilihan ng Christmas decorations sa Tutuban sa Maynila. ABS-CBN News/File.

MAYNILA—Masaya si Archie Burais dahil bumabalik na ang sigla ng kaniyang hanapbuhay bilang Christmas stylist.

Kada linggo ay 3 hanggang 4 na beses siya pumupunta sa tindahan sa Tutuban sa Maynila para mamili ng dekorasyon ng kaniyang mga kliyente.

"Madami na po talagang kumukontak sa akin ngayon kasi siempre medyo malungkot na, ’yung ano kaya kailangan mapasaya naman sa Christmas," ani Burais.

Kaya naman kapag bumili siya rito ay kahon-kahon para sulit na ang budget, tipid pa sa biyahe.

Si Benson Sario naman na Christmas stylist din ay suki ng tindahan.

Sa dami ng pagpipiliang dekorasyon, nag-uumapaw ang kaniyang mga ideya at excitement sa gagawin niyang Christmas decors.

Maaga silang namili para mas marami silang pagpipilian at para hindi matao.

"Hindi kami nagsisiksikan, unlike pagka-peak days na ng Christmas medyo konti na lang ’yung stocks tsaka napilian na. Other than that, ’yung quality is matibay," ani Sario.

Ngayon ay nagagamit niya ang mga nabili niya noong 2020 at dinagdagan na lang ng ibang palamuti o iniiba ang mga disenyo nito.

Ayon sa management ng tindahan na Anding's Decors and Toys, laruan at mga artficial flowers ang kanilang all-ear products, pero Hulyo pa lang ay nagisismula na silang magbenta ng Christmas decors sa kanilang physical at online stores.

Pinakamabenta anila sa kanila ang Christmas balls at hanging decors na may sari-saring sukat, kulay, hugis, at disenyo na mabibili nang nasa P40 hanggang P70 depende sa sukat.

Nasa P240 naman ang tig-6 na medyo malaki. Nasa P360 ang isang dosena ng bulaklah habang may malalaki ring Christmas balls na nasa P120 hanggang P150.

Nasa P60 hanggang P100 naman ang snow flakes depende rin sa laki.

Puwede ring magpasadya sa kanila kung malulula sa dami ng pagpipiliang dekorasyon.

Kung ayaw namang lumabas, puwedeng mamili sa pamamagitan ng kanilang online shop. -- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News