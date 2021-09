Watch more on iWantTFC

Matagumpay na food truck business owner ngayon sa Edmonton, Canada ang kababayang si Rhogie Reyes, na nagsimula bilang service crew noon sa isang food chain sa Pilipinas.

Matagal na raw niyang pangarap ang mangibang-bansa pero laging nauudlot.

"Ilang beses nga po akong na-de-deny sa mga... abroad. Nag-try ako mag-Dubai, Qatar pero hindi po ata talaga para sa akin doon. Parang ang nangyari po laging nagkakaroon ng problema, nagkasakit tapos nagkaroon ako ng mga . . . nagkaproblema sa family." kuwento ni Reyes sa isang online interview kay Karen Davila.

Dahil pursigido, "never say die" ang naging mantra ni Reyes makamit lang ang pangarap na kumita sa ibang bansa para sa pamilya.

Sa tulong ng kaniyang dating amo, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging service crew sa isang restaurant sa Canada noong 2013.

Lumalaki ang kaniyang pangarap habang nasa ibang bansa.

Sa ika-4 na taon niya sa Canada, nakuha niya para makasama doon ang kaniyang pamilya. Halos pitong taon ding empleyado si Reyes.

Sa halip na maging empleyado ng matagal, naisip niya at ng kaniyang asawa na sugalan ang pagnenegosyo.

"Before pandemic kasi, we're planning na with my wife talagang magkaroon na ng business kasi talagang susubok po talaga kami rito. Marami na rin pong nakakakilala sa amin kasi may mga nagpapaluto sa amin," ani Reyes.

Dahil maabilidad sa pagluluto, binuksan nila ng kaniyang asawa ang kanilang catering business noong 2019. Suki nila rito ang mga kababayang hinahanap-hanap ang pagkaing Pinoy.

Ngayong 2021, nagdagdag ng panibagong negosyo si Reyes, ang food truck na agaw-atensyon dahil sa matingkad na kulay nitong pink.

Bida sa kanilang food truck business ang mga pagkaing Pinoy gaya ng halo-halo, leche flan, lugaw, pancit, sisig at marami pang iba.

Dahil sa nag-uumapaw na biyaya ni Reyes sa buhay, hindi siya nakalilimot na tumulong sa mga kababayan sa Pilipinas.

"Dati kami po 'yung parang tinutulungan. Ngayon po meron po kaming community sa Pilipinas. Noong last na nagkaroon ng calamity sa San Mateo, so si wife po nag-outreach po siya." kuwento ni Reyes.

Nagsimula rin sila ng isang RTW shop at paupahan sa kanilang lugar sa Pampanga.

Sa kabila ng tagumpay sa buhay, nananatiling mapagpakumbaba si Reyes.

"Hindi po namin masasabi na yumaman po kami. Blessed po kami."