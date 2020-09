Pag-IBIG itinutulak ang special housing loan restructuring program sa gitna ng pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA— Itutulak ng Pag-IBIG Fund sa board nito Biyernes na maaprubahan ang special housing loan restructuring program para maibsan ang hirap ng mga borrower nito dala ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Acmad Rizaldy Moti, ang programa ay magbibigay ng pagkakataong makapag-restructure ang mga housing loan borrower na anim na buwang hindi nakakabayad bago tumama ang pandemya.



“By August po, 'yung mga 6 months in arrears o 'yung hindi nakabayad, 'yung February ay 12 months in arrears na po kung bibilangin natin. At lahat ng housing loan borrowers natin na up to 12 months na hindi nakabayad, puwede nang pumunta doon sa website,” pahayag ni Moti.

Maganda umano ang housing portfolio ng Pag-IBIG bago pa tumama ang pandemya kung saan 90-91 porsiyento ng mga borrowers ang nakakapagbayad ng kanilang loan.

“Ngayon, napansin namin pagpalo ng pandemya pagdating ng July bumagsak po ito ng 85 percent lang ang nakakabayad, hanggang August po naging 81 percent. Ibig sabihin po nun 'yung dating laging nagbabayad sa kanilang housing loan talagang naapektuhan na,” pahayag ni Moti.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Moti na nasa 800,000 ang kasalukuyang housing loan borrowers ng Pag-IBIG.

Lahat aniya ng kuwalipikado na 12 months in arrears ay makatatanggap ng text message na may kasamang link na kapag na-click ay ididirekta sila sa online portal ng Pag-IBIG Fund. Online na aniya ang pag-apply ng loan restructuring.

May isa rin aniyang feature ang program na makatutulong sa mga borrower nito na nawalan ng trabaho o 'yung mga na-furlough.

“May option sila na pumili kung kailan magre-resume 'yung kanilang loan payment. Papayagan po natin ang mga maga-apply ng restructuring program na piliin hanggang March… March na magre-resume ang kanilang housing loan amortization,” paliwanag niya.

Kapag naaprubahan na ng board, kanila ring iwe-waive ang penalties pero hindi ang interest dahil ito aniya ang pera ng pondo ng ahensiya.

“Halimbawa, 12 months na siyang hindi nakabayad at pinili niya mag-resume sa March. Lahat nang hindi niya nabayaran at lahat ng hindi niya babayaran hanggang February, lahat ng total na 'yun iseset-up natin na parang bagong loan niya. So pagdating ng Marso, 1 month lang po ng amortization ang kailangan nilang bayaran,” paglilinaw niya.

Paniwala si Moti na malaking bagay ang programa para sa mga borrowers ngayong pandemya.

“Tayo po ay umaasa na ito po ay makakatulong ng malaki sa ating mga kababayan na ngayon po ay nahihirapan. Tayo po ay nananalangin na maaprubahan ito,” dagdag niya.