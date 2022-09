MAYNILA - Inaasahan ang paggalaw ng presyo ng mga imported na karne sa gitna ng sumasadsad na halaga ng piso kontra dolyar.

Sa harap pa ito ng epekto ng African Swine Fever.

"For the past months talagang mas mababa yung imported price, so kung tumaas man yan ay papantay lang sa local price ang imported kasim na nasa P240, ang local umaabot ng P270 so pag umabot yan ng P300 tutumal nanaman ang local," ani Samahang Industriya ng Agrikultura president Rosendo So.

Sa ngayon, nasa P280 ang presyo ng kada kilo ng kasim, habang P370 naman sa liempo, batay sa monitoring ng Department of Agriculture.

Una nang nabanggit ng DA na tumaas nang P10 ang kada kilo ng manok.

Samantala, sa Mega Q Mart, sumipa na ang presyo ng ilang noche buena products.

Ang dating P70 na 500 grams ng pasta, P75 na.

Nasa P235 naman ang presyo ng fruit cocktail mula P230.

Nasa P78 naman ang 250 milliliter na all-purpose cream.

Paalala ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na agahan ang pagbili para hindi na maapektuhan ng taas-presyo.

"That is why we are reminding consumers that if you can, buy already since we know that the price will move," ani Castelo.