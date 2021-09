MAYNILA - May alok na installment arrangement ang Meralco, maging ang water concessionaires na Maynilad at Manila Water, para sa mga residente sa Kamaynilaan na hindi kayang bayaran ang mga naipong lockdown bill.

Sa Meralco, tatlong buwan na palugit ang ibibigay para sa mga konsumer na hindi pa nakakabayad.

"Ang standard namin is magbigay ng 3-months na palugit du'n sa mga nakikiusap at on a case-to-case basis may mga pakiusap na mas mahaba nang konti so napagbibigyan naman natin 'yan," ani Meralco Chief Commercial Officer Ferdie Geluz.

Walang putulan sa mga granular lockdown area pero susubukan ng power regulator na magpaalam para magbasa ng metro.

Sa Maynilad, maaaring makiusap na pumirma ng promissory note na hanggang 6 na buwan ang palugit ng hinati-hating bayarin.

"Ang unang option ay 50 percent down at 'yung balanse ay babayaran ng 3 months, kung umapela ang ating customer ang susunod na option ay bababaan natin ang downpayment sa 30 percent at 'yung balanse ay 3 months pa rin pero kung makita natin na sobrang laki talaga ng balanse at mahihirapan sa monthly amortization, maaari titingnan natin kung mabibigyan ng anim na buwan," ani Maynilad Spokesman Zmel Grabillo.

Sa Manila Water naman, maaari ring mag-promissory note pero kailangang bayaran ang 50 porsiyentong naipong bill at hahati-hatiin sa tatlong buwan ang kalahating bill.

Pero kung hindi pa kayang bayaran ng customer agad-agad ang downpayment, ayon kay Manila Water Spokesperson Dittie Galang: "We look at it naman on case-to-case basis. Maaaring makipag-usap 'yung ating mga customers doon sa kanilang mga territory managers at i-assess ng manager ang kanilang specific na kaso at maaari pa rin naman silang bigyan ng mas maluwag na terms kung kinakailangan."

Oktubre pa ang disconnection activities ng Maynilad at Manila Water pero hindi mapuputulan ang mga customer na nasa ilalim ng granular lockdown.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News