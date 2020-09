Pautay-utay na pagbubukas ng negosyo sa NCR pag-uusapan ng mga alkalde

MAYNILA - Inaalam na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pananaw ng mga alkalde ng Metro Manila kung kakailanganin nang buksan nang paunti-unti ang iba pang negosyo habang naka-quarantine ang buong lugar dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Hinaing kasi ng ilang LGU ang pagsadsad ng ekonomiya sa kanilang siyudad, dala ng tuluyang pagsasara o pagkatengga ng ilang kompanya dahil ipinagbabawal pang magbukas ang ilang industriya.

"Nagkakaroon na kami ng survey poll ngayon sa Viber group. Wala pang numero, at pag-uusapan natin ito. At the end, kung ano ang majority [na boto] 'yon ang susundan ng lahat," ani MMDA General Manager Jojo Garcia, na kasama rin sa Metro Manila Council o ang samahan ng mga alkalde ng Metro Manila.

Magiging basehan ng MMC ang opinyon ng mga kinatawan ng pandemic task force ng bansa pagdating sa kalusugan, ekonomiya, enforcement, at transportasyon ang pagdedesisyon kung ilalagay sa mas maluwag na modified general community quarantine sa Metro Manila.

"Malaki kasi ang diperensiya ang GCQ sa MGCQ sa dami ng taong puwedeng lumabas pero of course we need to balance health and economy," ani Garcia.

Pero kahit man magdesisyon ang mga alkalde na luwagan ang quarantine classification sa Kamaynilaan - na episentro ng COVID-19 pandemic - paalala ni Garcia na huwag asahang dodoble ang dami ng papayagang magbukas na negosyo at mga manggagawa.

"Lahat naman ng mayors, gradual [na pagbubukas] ang gusto. I think mas kontrolado 'yan ng ating mga LGU," ani Garcia.

At sakaling luwagan sa MGCQ ang Metro Manila, mahigpit pa ring ipapatupad ang minimum health protocols gaya ng pagsuot ng face masks, face shields, at pagkakaroon ng physical distancing para maiwasan ang pagkalat ng virus.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News