Halos 200 hotels, 400 establisimyento handa na sa Boracay reopening: alkalde

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Handa na ang Malay, Aklan sa pagdagsa ng mga turista sa Boracay simula sa Oktubre, ayon sa isang opisyal ng bayan.

Sabi sa TeleRadyo ni Malay acting Municipal Mayor Frolibar Bautista, nakalatag na lahat ng protocols at requirements para sa mga turista.



Hindi naman aniya inaasahang sabay-sabay darating ang mga turista kaya wala siyang nakikitang magiging problema.

Ipinagmalaki rin niyang COVID-19-free na ang Malay, Aklan.

Daan-dang hotels at restaurant na rin daw ang pinayagang mag-operate para sa mga turista, ani Bautista.

"Prepared na lahat ng mga requirements natin, mga government protocols, mga health referrals, in place na 'yan. Mayroon nang almost 200 hotel accommodation ang nabigyan ng certificate of authority to operate... 'Yung mga commercial establishment na nabigyan din, mga almost 382 establishment," ani Bautista.

Dapat din aniya ay "3-piece" na ang suot di tulad ng karaniwang 2-piece.

"Three-piece na, hindi na 2-piece... Sa labas, sa beach area, you have to wear a face mask. Kung maligo, puwede naman, kuhanin iyon. Pero as long as you’re in a public area, dapat may face mask talaga," ani Bautista.

Samantala, asahan naman ang mas kakaunting turista na tatanggapin sa Boracay, ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat.

"So hindi na puwede ang Boracay na medyo magkakadikit ang mga tao. So with that, kasi may carrying capacity naman pero siyempre mas magiging lesser because of, 'yun na nga, physical distancing," ani Puyat.

Ipatutupad din aniya ang "test before travel" policy bago tanggapin ang mga turista.



Maaalalang noong nakaraang taon ay limitado lang sa 55,000 ang carrying capacity ng Boracay island matapos ang rehabilitasyon nito.

Sa ngayon ay inaayos na ang magiging mga patakaran sa Boracay sa pagbubukas nito sa lahat ng local tourists.

Ito ang unang destinasyon na magbubukas para sa lahat ng turista at hindi limitado lamang sa piling lugar na pinagmulan.