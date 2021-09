Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Sisimulan na ng Meralco ang putulan ng kuryente sa mga kabahayan sa Metro Manila na hindi nakakabayad, maliban na lang sa mga lugar na naka-granular lockdown.

"Disconnection activities will resume in NCR. But it will remain suspended in areas in NCR placed under granular lockdown by LGUs," anila sa isang pahayag.

Kasunod na rin ito ng pagsasailalim ng rehiyon sa Alert Level 4, kung saan pinapayagan ang operasyon ng ilan pang mga negosyo.

Mananatili namang suspendido ang disconnection activities sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, at Lucena City sa Quezon hanggang Setyembre 30.

Nasa modified enhanced community quarantine ang mga nasabing probinsiya.

"Disconnection activities remain suspended until Sept. 30, 2021 in Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal and Lucena City in Quezon," ayon sa Meralco.

Sa isa namang Facebook post, sinabi ng Meralco na maaaring makipag-usap sa kanila para makagawa ng payment plan kung nabibigatan sa bill ngayon.

Hinikayat din ng Meralco ang mga kustomer na mag-book ng appointment para maiwasan ang pila o makipag-usap sa pamamagitan ng video conferencing.

Kung maaari rin anila ay bayaran online ang mga bill sa mga payment partner.