Mga turista papayagan nang bumisita sa Boracay simula Oktubre 1: DOT

Paalala ng mga awtoridad: Mga bisita sumunod sa health protocols

MAYNILA - Simula Oktubre 1, puwede nang pumunta sa Boracay ang mga turista mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa, anunsiyo ng Department of Tourism ngayong Miyerkoles.

Unang binuksan sa mga turista galing Western Visayas ang tourism hotspot bilang hakbang para makabangon ang mga kabuhayan sa lugar.

Kung pupunta, kailangan ng negatibong resulta sa swab test nang may 48 hanggang 72 oras bago pumunta, ayon sa DOT. Sa airport lang din anila ng Caticlan airport puwedeng pumasok.

"All the protocols have been met, so ready na ready na. At saka kailangan na talaga mag-start ang tourism, marami nawawalan ng trabaho, nagsasara ng hotel,” ani Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat.

"We are confident that the health and safety protocols are in place. Gusto ko lang i-remind na kahit na pumayag na kami, may virus pa rin. Please wear your mask, [observe] physical distancing and wash your hands,” dagdag niya.

Ang lokal na pamahalaan ng Malay at ng Aklan ang umapela sa national government na payagan ang mas malawak na pagbukas ng turismo sa isla.

"Yung Malay nagre-rely sa tourism so walang turista. Wala talaga kami income... Even Aklan province [ang] industriya talaga is [relying on] tourism," ani Malay acting Mayor Froilan Bautista.

Pabor sa mga e-trike driver sa isla gaya ni Aslon Araji ang muling pagbubukas sa mga turista sa buong bansa.

Pero panawagan nila, sumunod sa health protocols.

"Mahirap naman mahawaan tayo rito, problema tayo lahat dito sa Boracay… 'Di lang puro workers higpitan nila, lahat pati bisita dapat pantay-pantay," ani Araji.

Ayon sa Boracay Foundation, sa bayanihan lang nabubuhay ang mga nasa isla kaya’t suportado nila ang pagbubukas ng industriya.

Nagpupulong na rin ang lahat ng stakeholder para masigurong mahigpit ang patakaran mula sa airport, hanggang sa pantalan.

"In reality po bukas o hindi sa tourists ang isang lugar like Boracay, may possibility kaya nag-iingat po kami so for sure po ang gagawin na lang namin is baka doblehin na lang o mas-strict pa po kami ngayon kasi mabuksan lang po talaga Boracay para din po sa ekonomiya. Gusto man namin o hindi parang we don’t have a choice,” ani Ophel Tabanera ng Boracay Foundation.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News