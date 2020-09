Grupo umapela na palawigin ang deadline sa pagbabayad ng tubig

Nasa P14,000 pa ang hindi nababayarang bill sa tubig ni Diane Francisco. Kasama umano rito ang mga bayarin mula Hulyo hanggang ngayong Setyembre, na due na rin sa Lunes.

Aligaga umano sina Francisco sa paghahanap ng perang pambayad.

"Hindi namim alam kasi ngayon wala pa ring trabaho, wala pang kita masyado... kaunting palugit pa na makaipon at makahanap ng pera," ani Francisco.

Umapela ang grupong Laban Konsyumer sa gobyerno na palawigin pa ang deadline ng pagbabayad sa water bill hanggang katapusan ng taon.

Ayon kay Laban Konsyumer President Vic Dimagiba, isang taon pa rin namang nasa ilalim ng state of calamity ang bansa kaya talagang hirap sa mga bayarin ang mga konsumer.

Sa ngayon kasi, hanggang Setyembre 30 na lang ang palugit para bayaran ang mga naipong bill sa tubig.

"'Yon naman po ay makatuwiran o fair and reasonable na huwag na lang po munang mag-authorize ng putulan hanggang end of the year. Anyway, ang mga consumer naman po ay tumutupad sa pagbabayad nila nang utay-utay," ani Dimagiba.

Pupulungin umano ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office (MWSS-RO) ang Maynilad at Manila Water sa Biyernes para pag-usapan kung ano ang epekto ng 30-day grace period sa ilalim ng Bayanihan 2 sa bayarin sa tubig.

May apela naman ang MWSS-RO sakaling matuloy ang putulan.

"Hindi po dapat basta-basta puputol agad... Dapat mag-exert ng effort ang dalawang concessionaires na gawan ng paraan na bigyan ng oportunidad ang ating consumers para 'di po sila ma-disconnect," ani MWSS Chief Regulator Patrick Ty.

Paliwanag naman ng Maynilad, kahit hindi pa ma-extend ang deadline, may 2 weeks pa ang customer para bayaran ang bill kapag may disconnection notice o puwede ring mag-promissory note para mahati-hati ang bayad.

"Normally, ang ibinibigay natin sa ating mga customer ay tatlong buwan hanggang anim na buwan... nakadepende tayo kung magkano ang kakulangan nila sa babayaran at 'yong kapasidad ng ating customer," ani Maynilad Spokesman Zmel Grabillo.

Halos 3 buwan na ang palugit na ibinigay ng Maynilad at Manila Water para bayaran ang lahat ng bills noong lockdown.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News