Manufacturers ng hamon hihirit ng taas-presyo

Pinipilahan sa Quiapo ang bentahan ng ham noong Disyembre 18, 2021. Hihirit ng taas-presyo ang grupo ng mga meat processor sa harap ng tumataaas na presyo ng baboy at production cost.

MAYNILA - Hihirit ng taas-presyo ang grupo ng mga meat processor sa presyo ng hamon, dahil sa taas-presyo ng baboy at kuryente, maging sa taas-suweldo ng mga manggagawa.

"We want to talk to secretary of DTI [Alfredo] Pascual to collaborate kakausapin namin siya how much price we will increase we're seeking audience... Maybe we can increase from 6-10 percent," ani Boy Tiukinhoy, pinuno ng Philippine Association of Meat Processors Incorporated.

Ang Excelente Ham na pinipilahan sa Quiapo, nagtaas na ng presyo dahil sa taas-presyo ng baboy, asukal, at iba pang sangkap sa paggawa nito.

"Sa ngayon tumataas ang karne, ngayon kung sakali di naman masyadong mataas baka di na siya magtataas, depende sa sitwasyon. Kasi mahal ng bilihin na ginagamit kaya may taas-presyo. Lahat, baboy, sugar lahat ng ginagawa sa paggawa ng hamon tumaas," anang cashier ng Excelente Ham na si Shiela Valencia.

Pero kahit nagtaas-presyo, bibili pa rin umano ang mga parkyano lalo na ang mga balikbayan gaya nina Maritess Del Rosario at Maria Paz Candolesas na galing pang Estados Unidos.

Ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association, nagtaas nang 10 hanggang 15 porsiyento sa imported na canned meat.

"Anlaki ng itinaas around P30 plus isang sipa lang ha yung isang lata nadagdagan ng P30 in fact yung isang variant halos ang isang lata parang kasing presyo ng isang kilo ng manok," ani Steven Cua, pinuno ng grupo.

Sa lalong pagsadsad ng piso kontra US dollar, posible umanong marmaing produkto pa ang lalong magmahal habang papalapit ang holiday season.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

