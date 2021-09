Higit 1 taon nang hindi nakahulog ng kontribusyon sa Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG) ng kaniyang mga manggagagwa si Ramon Umali.

Hindi raw kasi nagtuloy-tuloy ang bayad ng mga kliyente ng kaniyang trucking business noong kasagsagan ng pandemya.

Isa lang ang kompanya ni Umali sa libo-libong negosyong hindi naka-remit ng kontribusyon ng manggagawa sa Pag-IBIG dahil sa tama ng pandemya.

Kaya hiniling ng Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Exporters Confederation na tanggalin na ang penalty na 3 porsiyento kada buwan sa hindi naihulog na kontribusyon.

Ayon kay Pag-IBIG CEO Acmad Moti, irerekomenda agad niya sa board na aprubahan ang condonation ng pentalty sa kontribusyong hindi naihulog mula Setyembre 2019 hanggang ngayon.

"Actually, may criminal liability 'yan pero naiitindihan natin kasi nga parang calamity ito, 'yong iba 'di talaga nakapag-deduct dahil 'di nakapag-operate," ani Moti.

Kapag hindi kasi naihulog ng employer ang kontribusyon, magiging apektado din ang mauutang ng manggagawa sa Pag-IBIG Fund.

Kung uutay-utayin ng employer ang pagkompleto ng kontribusyon, liliit din ang mauutang ng miyembro.

Samantala, umapela rin ang mga negosyante sa Social Security System (SSS) na ibalik sa dating mas mababang rate ang kontribusyon ng mga manggagawa.

Kahit kasi may batas na puwedeng suspendehin ng presidente ang dagdag-kontribusyon, hinihintay pa rin ng SSS ang aktuwal na utos kaya tuloy-tuloy lang ang paniningil nila ng mas mataas na kontribusyon simula noong Enero.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News