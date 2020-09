WalangTubig: Ilang lugar sa Parañaque, Las Piñas City sa Setyembre 24-25

ABS-CBN/File

MAYNILA - Makararanas ng water service interruption mula Huwebes hanggang Biyernes ang ilang lugar sa Parañaque at Las Piñas City, ayon sa Maynilad.

Simula alas-9 ng gabi ng Huwebes (Setyembre 24) hanggang alas-6 ng umaga ng Biyernes (Setyembre 25), makararanas na mahinang pressure o kawalan ng tubig ang Barangay La Huerta at San Dionisio sa Parañaque.

Pansamantala ring mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Barangay D. Fajardo, E. Aldana, Ilaya and Manuyo Uno sa Las Piñas simula alas-9 ng gabi ng Huwebes hanggang alas-7 ng umaga ng Biyernes.

Ang water service interruption ay bunsod ng leak repair activity sa kanto ng Quirino Avenue at Lopez Jaena Street, at kanto ng Victor Medina Street at Quirino Avenue, dagga ng Maynilad.

Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang nakatakdang pagkukumpuni.