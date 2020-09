P15,000 livelihood grant para sa mga vendor itinutulak ng DSWD

MAYNILA - May plano ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) na magbukas ng livelihood program para sa mga vendor at maliliit na tindahang naapektuhan ang kita dahil sa pandemya.

Ipinaliwanag ng DSWD ang plano nang talakayin ang budget ng ahensiya sa pagdinig sa Senado, bilang tugon sa agam-agam ng ilang senador sa P10 bilyong fund na hindi nagamit para sa social amelioration program (SAP) para sa mga mahihirap na pamilyang sapul ng pandemya.

Ayon kay DSWD Undersecretary Restituto Macuto, hinihintay na lang nila na aprubahan ng tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglaan ng pondo sa proyekto.

"Ang atin pong tina-target dito [ang] informal sector. 'Yung mga kababayan nating nagtitinda sa mga palengke, 'yun pong mga nagtitinda ng gulay-gulay, mga sari-sari store. We have already oriented our local government units for this particular program. So they are ready now, hintay lang po kami ng pondo para po makapag-start na kami immediately," ani Macuto sa pagdinig.

Sa plano, bibigyan ng P15,000 cash grant ang mga maliliit na negosyong pinadapa ng pandemya. Titingnan din kung kaya ng mga aplikante na panatilihin ang kanilang negosyo.

Plano ng DSWD na ilaan ang higit P10 bilyong pondong hindi nagamit sa inilaang budget sa ikalawang bugso ng social amelioration program.

Lumabas sa pagdinig sa Senado na P83.1 billion sa P94.5 billion na nakalaan sa ikalawang bugso ng SAP ang hindi nagamit sa pamimigay ng cash aid.

Bagay ito na ikinabahala ng ilang senador, gaya ni Ralph Recto, na kinuwestiyon naman kung bakit natapyasan ang bilang ng mga nabigyan ng cash aid sa ikalawang bugso ng SAP.

Paliwanag naman ni DSWD Undersecretary Danilo Pamonag, aabot lang sa 14 milyong pamilya ang nakalagay sa listahan na ibinigay ng mga lokal na pamahalaan sa kanila. Nasa 18 milyon ang nakinabang sa unang bugso ng SAP.

Lumabas din umano sa kanilang pagsusuri na doble ang nakuhang SAP ng ilang benepisyaryo kaya nabawasan ang mga benepisyaryo sa ikalawang batch ng SAP distribution.

"We would have wanted to give the full 18 million during the 2nd tranche. But the LGUs have just submitted some 14 million and I would like to mention that out of the 8.5 million [beneficiaries] waitlisted, which they are supposed to submit, they have only submitted 5.1 million beneficiaries," ani Pamonag.

Kinuwestiyon din ni Recto ang paggamit ng pondo sa SAP para sa cash grant, at iginiit na maaaring labag ito sa batas.

"Wouldn’t that be against the law, if the law provides under Bayanihan 1 is to provide SAP? It is clearly written in the law [that the funds are] for 18 million families," ani Recto.

May agam-agam din si Senador Nancy Binay sa ihinihirit ng DSWD na gawin sa pondo.

"Ano ang magiging basis nila kasi 'yun ang nagiging concern ko kasi wala pa tayong nakukhhang success rate [para rito]. Itong 15,000 ito pakitain [ng success rate] hindi lang i-dole out ang pamimigay sa kababayan ayaw natin na ang papasukan nila [na negosyo] ay hindi maging successful," ani Binay.

Nangako rin ang DSWD na mahatiran ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda, at matustusan ang feeding program sa mga bata.

Nangako rin ang ahensiya ng dagdag na Bahay Pag-asa Center paara sa mga menor de edad na nagkasala sa batas.

-- Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News