Meralco discount sa lifeline customers, taumbayan ang panalo: ERC

MAYNILA - Normal na reaksiyon lamang ang ginawang pag-apela ng Meralco sa utos ng Energy Regulatory Commission (ERC) na bigyan ng retail rate discount ang tinatawag na lifeline customers.

Ayon kay ERC chairperson Agnes Devanadera, ang taumbayan ang panalo sa usaping ito.

“Ang panalo rito taumbayan dahil kahit anong mangyari sa kaso, mismong Meralco nagsabi magbibigay kami ng discount,” sabi niya.

Nagsampa ng motion for partial reconsideration ang Meralco hinggil sa direktibang pagbibigay ng P200-milyong retail rate discount sa lifeline customers.

“Kasi ang apektado ay yung kumukonsomo ng 100 kilowatts per month ang estimate namin ay 2 million…2 million ang lifeliners na na-identify,” sabi niy Devanadera.

Sa panayam sa TeleRadyo, may batayan naman umano ang ERC bilang regulator na tingnan ang ganitong klaseng benepisyo sa targeted beneficiaries.

“Meron naman tayong batas kung sino yung tinatawag na lifeliners. Ito yung kumukonsumo lang ng 100 kilowatt hours for one month,” sabi niya.

Ito ang discounted rate na ibinibigay sa low income households na hindi kayang magbagayd ng buo.

“Kumatok lang naman tayo sa puso ng Meralco, na ito naman ay atin nang ipaubaya sa ganitong panahon. Hindi naman ito araw-araw, hindi buwan-buwan,” sabi niya.

Nangako rin aniya ang kumpanya sa pagdinig sa House of Representatives na magbibigay sila ng discount.

Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga na kanilang ipapatupad ang discount sa susunod na billing sa Oktubre.

"We will comply with the order. By next month, yung discount para sa lifeliners ay magkakaroon ng bawas doon sa kanilang distribution charge. Malaki yung impact niyan kasi magkakaroon sila ng tinatawag na zero rate," sabi ni Zaldarriaga.

Tiniyak naman ni Zaldarriaga na hahanap sila ng paraan para hindi maging mahirap para sa kanilang mga kliyenteng hindi lifeliner na makapag-settle ng kanilang bill.

"Rest assured between now and October, wala tayong disconnection, commitment po natin yun," sabi niya.