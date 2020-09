Maynilad magtatayo ng mga treatment plant para tubig galing sa ilog, puwede na rin mainom

MAYNILA - Magtatayo ng 4 na modular treatment plant ang Maynilad na kayang linisin ang maruming tubig sa ilang ilog sa Cavite at gawin itong inuming tubig.

Gamit ang modular treatment facility na gawa sa Israel, lilinisin umano ang tubig sa ilog sa pamamagitan ng prosesong reverse osmosis at ultra filtration para makagawa ng 26 milyong litro ng inuming tubig sa susunod na taon.

"Ito po ay may tinatawag na ultra filtration at mayroon din siyang reverse osmosis membrane, para masiguro namin na whatever 'yong quality ng water dito sa Cavite, kaya siyang i-treat," ani Ronald Padua, water supply operations head sa Maynilad.

Obligado na ang Maynilad at Manila Water na maghanap ng ibang source ng tubig gaya ng Laguna Lake.

Ang problema kasi ay taon-taon tumataas ang demand o pangangailangan sa tubig kaya ang mga water source, tulad ng dam, ay kailangang dumami rin para sumapat ang suplay ng tubig para sa lahat ng mga konsumer sa buong taon.

Lagpas 4 bilyon litro ng tubig kada araw ang ginagamit ng lahat ng kostumer ng Maynilad at Manila Water, na tumataas nang 4 porsiyento kada taon.

Limang taon pa bago maitayo ang Kaliwa Dam na inaasahang magsisilbing alternatibong mapagkukuhanan ng tubig.

"We are looking about 6 to 7 months delay of the project because of the pandemic and other underlying reasons," ani Emmanuel Salamat, administrator ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, na nangangasiwa sa Kaliwa Dam project.

TUBIG SA MANILA BAY, PASIG RIVER PUWEDE RING LINISIN

Kung kapusin ng suplay, kahit ang tubig-dagat sa Manila Bay at maburak na tubig ng Pasig River ay puwedeng linisin ng modular treatment plant, pero mahal umano ang teknolohiya para rito.

Para kay National Water Resources Board Executive Director Sevillo David Jr., huling option na lang ang Pasig River at Manila Bay maliban na lang kung tatama ang malaking sakuna na ikasisira ng mga pasilidad.

"For example, in case of a disaster, kung nakikita natin ang pinakamalapit na water source is Pasig River," ani David.

Kung wala namang sakuna, marami pa naman daw ibang ilog o dam na puwedeng pagkuhanan ng dagdag na suplay ng tubig para sa Metro Manila.