Prangkisa ng Maynilad, Manila Water, lusot sa 2nd reading ng Senado

MAYNILA - Inaprubahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang mga panukalang batas na naglalayon na bigyan ng 25 taong prangkisa ang Maynilad Water Services at ang Manila Water Company.

Si Senator Grace Poe na chairman ng Senate Committee on Public Services ang nagdepensa ng mga panukalang batas ukol dito na House Bill 9422 at House Bill 9423.

Sa mga panukalang batas, magpapatuloy ang Maynilad sa pagseserbisyo sa West Zone Service area ng Metro Manila at Cavite habang ang Manila Water ang magseserbisyo sa east zone ng Metro Manila at ng lalawigan ng Rizal.

Una nang sinabi ni Poe na sa pagbibigay ng prangkisa, inaasahan na pagbubutihin ng dalawang water concessionaires ang pagpapadaloy ng tubig sa kanilang mga customer.

Obligasyon aniya ng mga ito na humanap ng alternatibong water supply kapag may service interruption.

Kapag lumabag sila sa mga kundisyon ng prangkisa, maari silang pagmultahin o kaya ay tanggalan ng prangkisa.

Sa inisyatibo ni Senator Pia Cayetano, may probisyon ang franchise bills na nag-aatas sa Maynilad at Manila Water na magsumite sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ng completion plan para sa pagtatayo nila ng water, sewerage at sanitation projects na gagawin hanggang 2037.