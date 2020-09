Mga mall pinalakas ang 'online shopping' at 'digital catalogues' ngayong Ber months

MANILA - Pinalakas ng ilang mall ang kanilang 'online shopping' at 'digital catalogues' ngayong Ber months.

Bagamat unti-unti nang dumarami ulit ang bilang ng mga mamimili sa ilang mall at retail shops sa Metro Manila, mas mababa pa rin ito kompara noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic.

"Marami pa ring takot na lumabas... and then may mga restriction na kailangan din sundin," ani Ayala Malls president Jennylle Tupaz.

"Malamang limitado at mas praktikal ‘yong Christmas shopping budget ngayon ng mga tao," dagdag ni Tupaz.

"Although mayroon kaming ineexpect na spike in sales because of Christmas shopping, it will be less [compared to last year]," sabi naman ni Philippine Retailers Association chairman Paul Santos.

Tiniyak naman ng mga pamunuan ng ilang mall na mahigpit na ipinatutupad ang safety protocols sa kanilang mga gusali para sa kaligtasan ng mga mamimili kontra COVID-19, na nakahawa na sa higit 286,000 sa bansa.

Sa Quezon City, bukod sa nire-require ang face mask at shield sa pagpasok sa malls, may thermal scanners din sa mga entrance.

Naglagay din ang mga mall ng markings sa sahig at dingding, at marshalls na nagpapaalala ng pagsunod sa physical distancing.

Sa kabila nito, sinabi ng dating mall-goer na si Khay Serafica na online na lang muna ang kaniyang pagbili ng mga panregalo ngayong Pasko.

"Kailangan maging safe. Hindi natin alam baka maging carrier 'yong binilhan mo," ani Serafica.

Dahil sa mga mamimiling tulad ni Serafica, pinalakas ng ilang mall at retailer ang kanilang digital presence.

Puwede nang mag-window shopping sa online catalogues at Viber communities.

May mga app na rin ang ilang mall kung saan puwedeng bumili ng e-gift certificates at digital coupons para sa discount.

May mga naglunsad din ng personal shopper service, kung saan itatawag lang sa mall ang nais ipabili at puwedeng pick-up na lang o ipa-deliver ang mga ipinamili.

"Part of the new normal is to be able to purchase online, because it’s convenient, it’s contactless, it’s safe. That’s why we have also been strengthening our digital initiatives," ani Tupaz.

Ilan sa mga nakitang patok na panregalo sa Pasko ang health and wellness essentials, gadgets at electronics, sports equipment, appliances, basic wear, home improvement items, plants at gardening tools.

"This year, we’re thinking it’s more practical in terms of the Christmas shopping and the gift giving," ani Tupaz.

"Ang magiging popular na gift-giving item for Christmas would be 'yong mga goods na tutulong sa recipient na maging komportable sa kanilang pamamahay habang sila ay naka-quarantine," ani Santos.

Malawak man ang epekto ng pandemya, inaasahang tuloy pa rin ang tradisyunal na pagbibigayan ng regalo ng mga Pilipino ngayong Pasko.

Ipinayo ng pamahalaan sa publiko na suportahan ang mga gawang lokal na produkto para makatulong sa ekonomiya ng bansa.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News